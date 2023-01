Hunters, stagione 2: la recensione degli 8 episodi che chiudono la serie di Prime Video

È raro vedere una serie televisiva uscire di scena di sua iniziativa dopo così poco tempo. Nonostante abbia debuttato ormai tre anni fa (la recensione), la seconda – e ultima – stagione di Hunters è stata ritardata a causa della pandemia da COVID-19, ma ora, dopo un’attesa tanto prolungata la serie exploitation di Prime Video sui cacciatori di nazisti ambientata negli anni Settanta torna con 8 episodi dal tono piuttosto differente, tanto da sembrare uno show completamente diverso.

Azzerando gran parte di ciò che la prima stagione aveva fatto dal punto di vista narrativo, Hunters II è infatti più vicina alla storia revisionista del Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, ma con una visione molto più attuale della ‘rinascita’ dell’odio e del razzismo e delle diverse persone che sono disposte a contrastarli. Una narrazione molto più serrata spinge questa stagione a uno dei series finale più folli che si possano immaginare sullo schermo.

Riprendendo due anni dopo gli eventi della prima stagione, Hunters II è ambientato in due periodi storici: l’attuale trama del 1979 segue gli ormai ex cacciatori di nazisti dopo che un evento in Spagna li ha costretti a sciogliersi. Jonah (Logan Lerman) vive a Parigi con la sua fidanzata, mentre il resto del gruppo è sparso per il mondo. Quando Jonah si riunisce all’agente dell’FBI Millie Morris (Jerrika Hinton) con l’informazione che Adolf Hitler (Udo Kier) è vivo e vegeto e sta in Sud America, il gruppo si riunisce per la missione più importante della loro carriera.

Allo stesso tempo, la stagione 2 ritorna indietro fino al 1975, quando Meyer Offerman (Al Pacino), ora rivelatosi il nazista noto come Il Lupo, riunisce i cacciatori del titolo e nuovi dettagli cambiano l’intera storia di questa serie.

Se le scene con protagonista Al Pacino sono buone come quelle della prima stagione, la ricerca di Adolf Hitler nel 1979 è il vero motore di questa stagione. Questo segmento è caratterizzato da interpretazioni di altissimo livello da parte di tutto l’ensemble, da nuovi personaggi (tra cui Jennifer Jason Leigh) e da molto altro ancora.

In questa stagione, Hunters II raggiunge una narrazione coesa: il team si riunisce per trovare Adolf Hitler, che sta tramando il suo ritorno grazie al Colonnello/Eva Braun (Lena Olin) e allo psicopatico Travis Leich (Greg Austin).

Ma prima di poter fermare il Fuhrer, i cacciatori devono superare le diffidenze reciproche. Mindy Markowitz (Carol Kane) rimane la voce della ragione del gruppo, mentre Roxy (Tiffany Boone), Sorella Harriet (Kate Mulvany) e Lonny Flash (Josh Radnor) sono i più divisi sulle azioni di Jonah, che vengono spiegate nel corso della stagione.

Jonah e Millie sono le figure chiave di questa storia e Logan Lerman questa volta ha un ruolo molto più importante rispetto alla sua ingenuità del primo anno. L’attore, con capelli arruffati e barba folta, è una presenza imponente mentre la squadra dà la caccia al Führer e scopre il destino di Joe Mizushima (Louis Ozawa). Vediamo anche il ritorno di molti personaggi deceduti grazie ai flashback.

Piena di uccisioni violente, Hunters II è tagliente e sanguinosa quanto la prima stagione, ma con un’atmosfera leggermente diversa. Spostando la storia dagli Stati Uniti all’Europa, la caccia ai nazisti che si nascondono in bella vista assume un carattere globale, viaggiando non solo attraverso i luoghi delle battaglie della Seconda Guerra Mondiale, ma anche in Sud America, da tempo noto come ‘meta favorita’ dai membri del Terzo Reich in fuga.

Mentre nella prima stagione sembrava sguazzare nel divertimento che si prova ad uccidere i cattivissimi nazisti in videogiochi come Wolfenstein e Call of Duty, questa stagione si avvicina di più a Mission: Impossible, in quanto i protagonisti ricorrono a molti elaborati piani per trovare indizi nella loro caccia a Adolf Hitler.

Ma non mancano i momenti divertenti, compresa una memorabile rivisitazione di Tutti insieme appassionatamente che cambierà per sempre il vostro modo di guardare alle suore canterine. Detto questo, c’è un personaggio su cui vale comunque la pena soffermarsi.

Udo Kier, che nella sua lunga e onorata carriera ha interpretato il Dottor Frankenstein, Jack lo Squartatore, il Dottor Jekyll e innumerevoli altri cattivi, ha già interpretato Adolf Hitler in passato, ma non era niente di più lontano da quello che vediamo qui. Sebbene versioni revisioniste dell’eredità del Führer non siano certo una novità al cinema o in TV, l’episodio finale di Hunters II offre una potente svolta alla vendetta compiuta sui nazisti nel corso delle due stagioni di questa serie, evocando anche un inquietante parallelo con l’attuale panorama politico del 2023.

Alla fine dello show, non si può rimanere non sorpresi dal fatto che il suo creatore David Weil abbia lasciato la storia aperta, invece di chiudere tutte le questioni in sospeso.

Grazie all’arruolamento di nuovi registi, tra cui il regista di Ozark e Daredevil Phil Abraham, l’aspetto visivo e l’atmosfera di questa seconda stagione traggono un bel vantaggio dal leggero salto temporale, pur continuando a giocare bene con la moda e la cultura pop della fine degli anni Settanta.

La prima stagione di Hunters era stata brutalmente spiazzante e aveva beneficiato del nome del produttore esecutivo Jordan Peele e del fatto di essere basata su eventi reali. Sebbene in questa serie compaia il famoso cacciatore di nazisti Simon Weisenthal, interpretato da Judd Hirsch, nulla in Hunters II si avvicina alla realtà storica. Lasciandosi alle spalle la verità e abbracciando pienamente il brivido gutturale di consegnare Adolf Hitler alla giustizia, siamo di fronte a un prodotto che si eleva dal semplice thriller a girandola di emozioni.

Guidato da attori in gran forma e da un’interpretazione di Al Pacino che stravolge completamente il ‘senso’ della prima stagione, Hunters II si commiata fragorosamente. È un peccato che sia già tutto finito, ma un plauso va alla scrittura serrata che non sacrifica un solo minuto per ciance inutili.

Di seguito trovata il trailer internazionale (con sottotitoli in italiano) della seconda stagione di Hunters, a catalogo dal 13 gennaio:

