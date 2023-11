Scott Pilgrim Takes Off: la recensione degli 8 episodi della serie animata (su Netflix)

I fumetti di Scott Pilgrim di Bryan Lee O’Malley (pubblicati da tempi non sospetti anche in Italia) hanno ricevuto recensioni entusiastiche al tempo della loro uscita. Hanno vinto diversi premi e sono stati molto apprezzato per le loro scelte stilistiche e per l’inventiva della narrazione.

Edgar Wright nel 2010 ne ha tratto un lungometraggio intitolato Scott Pilgrim Vs. The World, che ha fatto fiasco al botteghino (il nostro approfondimento). Ma nel corso degli anni si è guadagnato la reputazione di essere uno dei migliori adattamenti di un fumetto per il cinema.

Il regista inglese e il suo team sono stati elogiati per la loro narrazione visiva, per la comicità spassosa e per le eccentriche interpretazioni del cast. Tuttavia, quando la gente ha iniziato a idolatrare il personaggio principale, le graphic novel e il film sono stati criticati, soprattutto sui social media, per la presenza di tutti gli stereotipi che sono sinonimo di ‘fantasie maschili’.

Dato che la critica cinematografica è diventata eccessivamente dipendente dalle tendenze dei social media, ha portato a diverse riflessioni su come Scott Pilgrim sia oggi ‘problematico’ e tutti dovrebbero odiarlo. Ora, Scott Pilgrim Takes Off sembra essere una serie che sta dialogando coi critici del franchise, e non è certo se questo sia un bene o un male.

Sviluppato e scritto da Bryan Lee O’Malley stesso con BenDavid Grabinski, con gli episodi diretti da Abel Góngora, Scott Pilgrim Takes Off racconta la storia del protagonista, che vive a Toronto con il suo coinquilino Wallace Wells. Sembra che abbia una relazione con la liceale Knives Chau. È il bassista e cantante di una band scolastica chiamata Sex Bob-Omb, insieme a Kim Pine (alla batteria) e Stephen Stills (chitarrista principale e voce).

Tra gli amici di Scott ci sono Giovane Neil e Julie Powers, e ha una sorella di nome Stacey Pilgrim. Un bel giorno si innamora della ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, che si è da poco trasferita da New York a Toronto. Il fascino goffo di Scott colpisce Ramona, ma mentre stanno per iniziare a frequentarsi, i sette malvagi ex fidanzati di Ramona piombano su Scott.

Si tratta di un gruppo di culto organizzato da Gideon Graves, che dovrebbe uccidere chiunque cerchi di corteggiare Ramona perché se loro non possono avere Ramona, allora nessuno può averla. Nonostante la reputazione di esperto combattente, Scott perde contro il primo ex di Ramona, Matthew Patel, e muore. Ramona pensa che si tratti di un elaborato stratagemma e inizia così a cercare Scott.

Gli 8 episodi di Scott Pilgrim Takes Off possono essere visti come un sequel delle graphic novel e del lungometraggio, che ne ‘retconneggia‘ gli eventi e allo stesso tempo funziona come un whodunnit.

Senza svelare alcun dettaglio, si può vedere come il Nightmare – Nuovo incubo di Wes Craven o il Matrix Resurrections del franchise di Scott Pilgrim. Ma il problema sta proprio qui: c’è qualcuno che pensa davvero che Scott Pilgrim, come IP, sia così popolare come la saga con Freddy Krueger o così influente come quello delle Wachowski?

Se andate in un qualsiasi angolo dell’India – per dire un paese con 1 miliardo di persone a caso – e gli mostrate un’immagine di Freddy, vi diranno che proviene da Mahakaal, una scopiazzatura di Elm Street. Se mostrate a qualcuno la sequenza del bullet-time di Neo, vi diranno che è tratta da Main Hoon Na, un film di Bollywood che l’ha omaggiata.

Insomma, la popolarità nordamericana NON è la popolarità mondiale. È solo dopo aver ottenuto un riconoscimento diffuso che ci si può sedere con il proprio testo, scomporlo e riorganizzarlo nel modo più metaforico possibile. Se lo fate perché un gruppo di persone su Internet ha detto che i vostri personaggi e le vostre storie non sono invecchiati bene, sembra che stiate discutendo solamente con queste persone ‘invisibili’, escludendo peraltro tutti coloro che non hanno criticato Scott Pilgrim dagli anni 2010.

Potremmo sbagliarci, e forse Scott Pilgrim Takes Off è ciò che vogliono i fan e i critici di Scott Pilgrim, che saranno felici di scoprire tutti gli Easter Eggs, le battute e i riferimenti all’opera originale. Eppure, anche i fan più sfegatati del film e dei fumetti, è difficile comprendere cosa intenda dire la serie.

Se è stata pensata per i fan, perché il personaggio principale sparisce dopo il primo episodio? Se invece è rivolta ai criticoni, i creatori sperano davvero che si ricrederanno dopo aver visto un giallo con Ramona Flowers?

Masters of the Universe: Revelation (la recensione) è riuscita a portare avanti questo stile di narrazione, ma d’altra parte Scott Pilgrim non ha certo lo stesso peso nella cultura pop di He-Man e i MOTU. Sembra che la serie si rivolga piuttosto a una nicchia di pubblico che non ama il materiale originale, ma che lo esamina quotidianamente nei minimi dettagli e che aspettava di vedere una versione politicamente corretta del mondo di Scott Pilgrim.

Per essere chiari, non c’è nulla di eclatantemente sbagliato nel politically correct. Le persone e i personaggi dovrebbero evolversi con il tempo, ma questa evoluzione dovrebbe essere organica e il cambiamento dovrebbe provenire da un luogo di onestà e integrità. Il commento di Scott Pilgrim Takes Off a temi come la nostalgia, il romanticismo, la natura interconnessa della finzione e della vita reale e il dolore di cercare di “aggiustare una narrazione” sembra un obbligo, rendendo così l’esperienza visiva molto vuota.

Tra l’altro, la serie non è nemmeno un thriller molto avvincente, perché l’indagine di Ramona è priva di suspense o di brivido.

È un peccato che la scrittura sia così confusa, perché l’animazione di Scott Pilgrim Takes Off è davvero sbalorditiva. Dal primo all’ultimo fotogramma, Abel e il suo esercito di animatori impiegano ogni tecnica a loro disposizione per immergere gli spettatori nel loro universo ispirato ai videogiochi e agli anime.

Il design dei personaggi è disegnato a mano. Sembra quindi che siano usciti da una graphic novel per arrivare direttamente sul nostro piccolo schermo. Il modo in cui l’immagine si deforma a causa dell’angolazione della telecamera virtuale è una novità, perché è qualcosa che di solito si vede nei progetti live-action, in quanto è difficile imitare un obiettivo ‘fish-eye’ nell’animazione e far sì che i personaggi si adattino a quel POV.

Le sequenze d’azione sono brillanti, perché Abel e i suoi animatori non hanno paura di spingersi nei territori dell’arte astratta per rendere la natura cinetica delle risse e delle scene di inseguimento. Le canzoni e le musiche sono accattivanti. La voce recitante e il montaggio delle scene più ricche di dialoghi sono invece un po’ deludenti. Il ritorno del cast del film di Scott Pilgrim è il principale punto di forza della serie, ma nessuno di loro è un grande doppiatore (la versione italiana è pure peggio).

Quindi, ironia della sorte, anche se lo show critica la nostalgia e l’atto di aggrapparsi al passato, sacrifica l’opportunità di dare una nuova interpretazione di questi personaggi perché la commerciabilità è apparentemente più importante dell’autenticità.

Insomma, Scott Pilgrim Takes Off è un po’ una delusione. Gli sceneggiatori soffrono chiaramente di un grave caso di “crisi d’identità”, perché sono troppo preoccupati di come i personaggi di questo universo narrativo sono stati trattati dal pubblico negli ultimi dieci anni.

Per questo motivo, la serie è godibile finché non c’è nessuno che parla, perché permette di cogliere la profondità e la natura dettagliata dell’animazione. Oltre a tutto ciò, lo spettacolo è raramente divertente, anche se dichiara di essere una commedia.

Certo, l’umorismo è soggettivo, ma da queste parti non ci siamo trovati a ridere alle sue “battute” o alle gag visive. Di conseguenza, quando si spostata verso il suo finale saccarifero e non guadagnato, ci si ritrova a contemplare un vecchio pensiero: “Qual era lo scopo di questa operazione?”. Beh, non c’è una risposta. Siamo certi che i produttori ce l’hanno e che Scott Pilgrim Takes Off troverà il suo pubblico. Se tutto ciò vi sembra troppo contorto, limitatevi ai fumetti e al film, e magari date un’occhiata al resto della filmografia di Edgar Wright.

Di seguito trovate il full trailer internazionale di Scott Pilgrim Takes Off, nel catalogo di Netflix dal 17 novembre: