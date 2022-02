Teaser per Ghost in the Shell: Sac_2045, stagione 2: c’è altro lavoro per Motoko e Purin

A due anni dalla messa a catalogo della prima, Netflix ha diffuso oggi il teaser trailer e il poster della seconda stagione di Ghost in the Shell: Sac_2045, serie animata collegata naturalmente al popolare franchise sci-fi che prende spunto dal manga di Masamune Shirow, pubblicato a partire dal 1989.

Questa la trama ufficiale:

Nel 2045, il mondo è stato gettato in uno stato di sistematica “guerra sostenibile”, ma la minaccia dell’estinzione di massa per mano delle I.A. non ha ancora pervaso la coscienza pubblica.

Gli ex membri della Sezione 9 della Pubblica Sicurezza, incluso il cyborg Motoko Kusanagi, stanno lavorando come mercenari quando iniziano a emergere esseri misteriosi noti come “post umani”.

Le superpotenze mondiali stanno cercando di fare i conti con la minaccia, e così la Sezione 9 viene riorganizzata.

Come per la prima stagione, lo staff tecnico include Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki come registi, Ilya Kuvshinov come character designer e Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi come compositori musicali. Production I.G e SOLA DIGITAL ARTS stanno producendo l’anime, mentre la Millennium Parade esegue la sigla.

Ghost in the Shell: SAC_2045 è il seguito della serie Ghost in the Shell: Standalone Complex, che si è conclusa originariamente nel 2006 con il film Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli in italiano) della stagione 2 di Ghost in the Shell: Sac_2045, che finirà su Netflix a maggio e ci offre un’anteprima di diversi momenti d’azione, rivelando anche che Purin Esaki potrebbe essere una post umana:

Fonte: YouTube