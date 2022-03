Teaser per The Boys, stagione 3: gente che esplode e numeri musicali da boyband

Titolo originale : The Boys , uscita : 25-07-2019. Stagioni : 4.

A pochi giorni dalla messa in onda dello spin-off animato Diabolical (la recensione), gli Amazon Studios hanno diffuso il poster e il teaser trailer della terza stagione di The Boys.

Non abbiamo una trama ufficiale, ma nel filmato troviamo Billy Butcher (Karl Urban) alle prese con un ‘problemino’ agli occhi, mentre Homelander (Antony Starr), che sta sempre cercando di gestire i suoi scatti d’ira con scarsi risultati, sembra prossimo a un esaurimento nervoso, e Hughie (Jack Quaid) fa fatica ad adattarsi al suo nuovo lavoro governativo.

Il video getta poi uno sguardo anche su Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, su Erin Moriarty in quelli di Annie alias Starlight in una situazione super triste e – soprattutto – su Frenchie (Tomer Capone) e Kimiko (Karen Fukuhara), che esplodono in una sorta di numero musicale. Ah si, compare anche Laurie Holden nei panni della Crimson Countess, un personaggio fa esplodere la gente.

Parlando in precedenza della serie, lo showrunner Eric Kripke ha affermato che questa terza stagione di The Boys sarà “piena di follia“.

Nel cast ci sono anche Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e un’altra new entry, Nick Wechsler.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di Bones degli Imagine Dragons – trovate il teaser trailer redband di The Boys, che finirà nel catalogo di Prime Video (un episodio alla settimana) dal 3 giugno, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

