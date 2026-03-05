Sezione:

Full trailer per The boys, stagione 5: la resa dei conti è vicinissima

Titolo originale: The Boys , uscita: 25-07-2019. Stagioni: 6.

Full trailer per The boys, stagione 5: la resa dei conti è vicinissima

05/03/2026 trailer news di Stella Delmattino

Tra le guest star dell'ultima stagione ci sono Giancarlo Esposito e Seth Rogen

patriota stagione 5 the boys

A qualche mese dal teaser, Prime Video ha ora lanciato il full trailer della quinta – e ultima – stagione di The Boys, e bastano pochi secondi per capire che il mondo è ormai completamente precipitato nel caos sotto il dominio di Patriota.

Tra esplosioni, rivolte e massacri, il trailer conferma anche la data d’uscita ufficiale: la serie tornerà l’8 aprile , con i primi due episodi rilasciati insieme, seguiti da uscite settimanali fino al finale del 20 maggio.

La trama riprende poco dopo il brutale epilogo della stagione precedente.

È il mondo di Homelander, completamente soggetto ai suoi capricci instabili ed egomaniaci. Hughie, Mother’s Milk e Frenchie sono imprigionati in un Freedom Camp. Annie lotta per organizzare una resistenza contro l’enorme forza dei Super. Kimiko è scomparsa nel nulla. Ma quando Butcher ricompare, deciso a usare un virus in grado di spazzare via tutti i Super dalla faccia della Terra, dà inizio a una catena di eventi destinata a cambiare per sempre il mondo e chi ci vive dentro.

Il filmato evita di svelare troppo, ma promette una guerra totale. I protagonisti e i villain storici si ritrovano più in trappola che mai, mentre nuovi personaggi si preparano a sconvolgere gli equilibri. Tra le novità più curiose, l’ingresso di Jared Padalecki, che segna una reunion con Jensen Ackles sullo schermo dopo Supernatural — un dettaglio che i fan non mancheranno di notare.

Il cast di questo ultimo capitolo è imponente: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry, Jeffrey Dean Morgan, Jensen Ackles e Daveed Diggs, insieme a un nutrito gruppo di guest star tra cui Paul Reiser, Giancarlo Esposito, Misha Collins e Seth Rogen.

In attesa di vederla su Prime Video, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano della quinta stagione di The Boys:

