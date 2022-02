Trailer per Frammenti di lei (serie Netflix): Toni Collette cela un passato oscuro alla figlia

Titolo originale : Pieces Of Her , uscita : 04-03-2022. Stagioni : 1.

Netflix ha appena diffuso il poster e il trailer di Frammenti di lei (Pieces of her), serie originale in 8 episodi con protagoniste Toni Collette (Hereditary) e Bella Heathcote (Professor Marston and the Wonder Women).

Alla base c’è l’omonimo bestseller del New York Times scritto da Karin Slaughter, mentre a monte ci sono le menti già dietro a Big Little Lies – Piccole grandi bugie e The Undoing – Le verità non dette.

Questa la trama ufficiale:

In una sonnolenta cittadina della Georgia un atto casuale di violenza innesca una catena di eventi inaspettata per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura.

Alla disperata ricerca di risposte, Andy intraprende così un pericoloso viaggio attraverso l’America, risucchiata verso il cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.

Diretta da Minkie Spiro e con Charlotte Stoudt in veste di showrunner, nel cast di Frammenti di lei ci sono anche Jessica Barden, Jacob Scipio, Joe Dempsie, Aaron Jeffery, Omari Hardwick, Gil Birmingham, David Wenham, Calum Worthy, Nicholas Burton e Terry O’Quinn.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della prima stagione di Frammenti di lei, che debutterà nel catalogo di Netflix il 4 marzo, che ci dà una prima idea di quello che vedremo:

Fonte: YouTube