1 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Netflix ha diffuso una breve clip della stagione 2 di Squid Game, che è stata ancora una volta diretta da Hwang Dong-hyuk. Nel cast ritroviamo Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo, mentre le new entry sono Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun. Data di debutto ancora non confermata.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY — Netflix (@netflix) February 1, 2024

Steven Soderbergh rivela di aver rifiutato la regia del film La morte ti fa bella e ne ha spiegato le ragioni

Il protagonista Kurt Russell parla del finale del film La Cosa di John Carpenter e prova a darne una spiegazione

– Basata sugli scritti originali del leggendario Bruce Lee, torna con la sua terza – ed ultima – stagione della serie HBO Warrior, che andrà in onda con due nuovi episodi ogni venerdì dal 2 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nel cast troviamo Andrew Koji (Fast & Furious 6), Dianne Doan (Good Trouble), Olivia Cheng (Deadly Class), Jason Tobin (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Dean Jagger (Il Trono di Spade) è Kieran Bew (Da Vinci’s Demons). New entry nel cast di questa terza stagione Mark Dacascos (Hawaii Five-0) e Chelsea Muirhead (Spare Parts).

– E’ stato diffuso il poster di Beetlejuice Beetlejuice, sequel diretto dal regista Tim Burton, già dietro alla mdp dell’originale, che vede nel cast Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Willem Dafoe e Monica Bellucci. Data di uscita: 6 settembre.

