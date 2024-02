20 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 20 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Sono arrivate online le prime immagini del film Borderlands, adattamento scritto e diretto da Eli Roth (Thanksgiving) del popolare videogioco, con protagoniste Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis —> i dettagli

– A24 ha diffuso il nuovo trailer del film Civil War, fanta-action diretto da Alex Garland con Kirsten Dunst e Wagner Moura —> i dettagli

– Studiocanal ha appena diffuso il trailer di Something in the Water, shark movie che è stato diretto da Hayley Easton Street. Data di uscita: 5 luglio.

La trama:

Un matrimonio idilliaco si trasforma pesto in una battaglia per la sopravvivenza. Il film segue Meg (Hiftu Quasem), che partecipa al matrimonio della vecchia amica Lizzie (Lauren Lyle) nei Caraibi insieme a Cam (Nicole Rieko Setsuko) e Ruth (Ellouise Shakespeare-Hart), più la sua ex compagna Kayla (Natalie Mitson) da cui si è allontanata dopo che entrambe sono sopravvissute a un evento profondamente traumatico.

Il trailer:

