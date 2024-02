Borderlands: prime immagini per l’adattamento con Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis (dirige Eli Roth)

Sono appena arrivate online le prime immagini di Borderlands, adattamento cinematografico del popolare videogame della Gearbox Software che è stato scritto e diretto da Eli Roth.

Tra i protagonisti del film ci sono Jack Black come Claptrap, Florian Munteanu come Krieg, Ariana Greenblatt come Tiny Tina, Jamie Lee Curtis come Tannis, Cate Blanchett come Lilith, Kevin Hart come Roland e Gina Gershon come Moxxi.

Il cast è arrotondato da Edgar Ramirez, Janina Gavankar, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond e Haley Bennett.

La trama ufficiale:

Dopo essere tornata sul suo pianeta natale Pandora, la famigerata fuorilegge Lilith viene incaricata di una pericolosa missione e stringe un’alleanza (e una potenziale amicizia) con altri criminali, tra cui l’ex mercenario Roland, la demolitrice Tiny Tina e il suo protettore Krieg, lo scienziato pazzo Tannis e lo spiritoso robot Claptrap. La missione: trovare e proteggere la figlia scomparsa (e importante) di un uomo molto potente di nome Atlas. Tuttavia, le cose potrebbero non essere come sembrano, poiché la ragazza possiede la chiave di un grande potere, che può cambiare il destino dell’intero universo. In attesa del trailer e di capire quando uscirà in Italia (negli USA il 9 agosto), di seguito (e in alto) trovate le prime immagini di Borderlands:

