22 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Durante una recente intervista con Collider, Matthew Lillard ha parlato del suo rapporto con Stu Macher, il personaggio da lui interpretato nel primo Scream di Wes Craven del 1996:

Non mi importa molto di Stu Macher. È un ruolo che ho interpretato. È come se tu fossi un idraulico … ti interesserebbe la casa in cui hai fatto dei lavori in fondo alla strada o dietro l’angolo? No, è solo il tuo lavoro. E io amo quel lavoro, è stato bello avere quel ruolo nel mio curriculum, ma la realtà è che è una parte che ho fatto più di 20 anni fa. Ciò che è importante per me è ciò che lui significa per le altre persone, che è profondamente rilevante quando lo vedi continuamente, e anche potente. Non è una cosa che avevo compreso prima di allora.

– James Wan starebbe sviluppando un adattamento cinematografico dell’iconico racconto di H.P. Lovecraft Il richiamo di Cthulhu. Deadline riporta che si tratta del “sogno di una vita” per il regista, che ha lavorato al progetto in segreto nel corso degli ultimi cinque anni.

– E’ stato diffuso il trailer di Land of Bad, action thriller interpretato da Russell Crowe e Liam Hemsworth che è stato diretto da William Eubank. Data di uscita negli USA: 16 febbraio 2024.

La trama:

Quando una squadra d’élite cade in un’imboscata in territorio nemico, l’ufficiale alle prime armi Kinney (Hemsworth) si trova in inferiorità numerica ma determinato a non lasciare indietro nessuno. Con un attacco aereo imminente, l’unica speranza di Kinney dipende dall’abilità del pilota di droni dell’Air Force Reaper (Crowe), che affronta pericoli inconoscibili in cui ogni mossa potrebbe essere l’ultima.

Il trailer internazionale:

