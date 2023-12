28 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 28 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Il regista Michael Mann ha parlato con The Playlist del suo apprezzamento per i film dei Guardiani della Galassia, spiegando come non abbia comunque intenzione di dirigere un cinecomic —> le dichiarazioni

– Durante un’intervista con The Atlantic, il regista Christopher Nolan ha elogiato il collega Zack Snyder, sottolineando la sua influenza sul cinema di fantascienza e di supereroi —> le dichiarazioni

– Durante le interviste con la stampa per presentare Ferrari, Michael Mann ha aggiornato sullo stato del suo prossimo progetto cinematografico, Heat 2:

Sarà una combinazione [di CG e make-up]. E quindi, non saranno [Robert De Niro] e Al [Pacino] a interpretare McCauley e Hanna. E in realtà il film inizia otto anni prima rispetto al primo. Inizia nel 1988, per poi passare al 2000. Ma non so davvero chi scegliere finché non avrò scritto la sceneggiatura, ma la sto scrivendo proprio adesso. Alla Warner Bros. sono stati molto pazienti. Mi interessa solo realizzarlo come un film [non come una serie TV], della stessa scala del film del 1995.

– Saban Films ha diffuso il trailer di Cult Killer, thriller che vede protagonisti Alice Eve e Antonio Banderas che è stato diretto da Jon Keeyes e uscirà negli USA il 19 gennaio 2024.

La trama:

Un investigatore privato (Banderas) e la sua compagna (Eve) vengono coinvolti in una rete di intrighi quando si mettono sulle tracce di un serial killer che prende di mira una famiglia benestante con un oscuro segreto.

Il trailer internazionale:

