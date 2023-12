30 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 30 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

– Lo sceneggiatore Daniel Waters spiega perché non gli piace il primo film di Batman del 1989 e parla della scena di apertura tagliata da Batman – Il Ritorno —> le dichiarazioni

– In una recente apparizione al podcast Smartless (tramite ComicBook), ad Adam Driver è stato chiesto se ci fosse qualche possibilità che un giorno avrebbe ripreso il ruolo di Kylo Ren nel franchise di Star Wars.

Lui ha risposto: “Stanno facendo delle cose, ma non con me. Non ne farò più parte”. Quando gli è stato chiesto se ciò fosse dovuto al fatto che la storia di Kylo Ren era giunta alla sua conclusione naturale, l’attore ha risposto: “Esattamente”.

– In un’intervista con Bloody Disgusting (poi approfondita con GQ), Paul Giamatti, conosciuto per la sua straordinaria varietà e capacità di incarnare personaggi complessi, ha recentemente rivelato il desiderio di lunga data di calarsi nei panni di un cattivo di James Bond, stimolato dall’interpretazione del villain Christian Barbrow nella serie 30 Coins:

[Leggendo il copione] ho pensato: ‘Oh, è come un film di Bond. Certo, lo farò, assolutamente!’. Sì, non c’è dubbio. È un cattivo di un film di Bond. Questa è la mia possibilità di interpretare un cattivo di Bond. Non interpreterò mai un cattivo di Bond diverso da questo qui. Vorrei un accento di qualche tipo. Vorrei sicuramente un accento. Sarebbe anche carino avere con me un animale di qualche tipo. Non necessariamente un gatto, ma qualcosa. Qualsiasi animale, forse. Non un pappagallo o qualcosa del genere. Qualcosa di reale. Non lo so. Un accento, però, di qualche tipo lo dovrei avere. Un tizio che indossa solo pellicce e cose del genere? Sarebbe grandioso.

