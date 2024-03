4 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 4 marzo 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Toho Animation ha appena diffuso il poster e il trailer della serie animata Kaiju No. 8, trasposizione dell’amato e omonimo manga di Naoya Matsumoto —> i dettagli

– Come sappiamo, la saga di Venerdì 13 è ferma da diversi anni a causa di un complicato problema legale, ma Jason Voorhees è comunque pronto a tornare ora sulle scene con una nuova serie TV firmata da Bryan Fuller, A24 e Peacock intitolata Crystal Lake.

Parlando con Collider questa settimana, Jason Blum ha però espresso ancora una volta interesse a mettere prima o poi le mani sul brand venerdì 13 con la sua Blumhouse per riprendere il discorso cinematografico:

[Venerdì 13] non è un progetto della Blumhouse, ma sto cercando di farlo diventare tale. È semplicemente una proprietà intellettuale che ho sempre amato. E anche James Wan e la sua Atomic Monster ne sono molto appassionati, e penso che gliene affiderei la gestione [se ne prendessi i diritti]. Sarebbe molto divertente.

– Terence Winter si occuperà di scrivere anche la seconda stagione del dramma mafioso Tulsa King, con Sylvester Stallone, ma non ne sarà più lo showrunner. Il creatore Taylor Sheridan – in linea col suo modo di lavorare abituale – opterà infatti per affidare la gestione dei nuovi episodi a un regista / produttore esecutivo ancora da nominare.

– Gli Amazon MGM Studios stanno sviluppando una serie animata della saga fantasy per ragazzi I regni del fuoco (Wings of Fire) dell’autrice Tui T. Sutherland. Si tratta del secondo tentativo dopo quello di Netflix, che aveva precedentemente ordinato – e poi scartato – una serie di 10 episodi con Ava DuVernay come produttrice esecutiva.

La trama:

Cinque giovani draghi sono stati allevati in segreto, destinati da una profezia a porre fine a una terribile guerra. Ma quando uno di loro viene minacciato, decidono di scappare e di andare incontro al proprio destino, salvando se stessi – e il resto del mondo – lungo la strada.

– Girovagando su YouTube ci siamo imbattuti nel cortometraggio live-action Superman and Batman vs Darth Vader, che è stato realizzato dal team della Bat in the Sun Productions.

Protagonista è il Cavaliere Oscuro, che viaggia verso la Morte Nera per aiutare a salvare Superman. Una volta riuscito, i due eroi si alleano per combattere col villian di Star Wars.

Il cortometraggio:

