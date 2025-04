Black Bag – Doppio gioco: la recensione del film di spionaggio di Steven Soderbergh

Qualcuno all’interno di una delle agenzie di intelligence britanniche ha rubato un dispositivo che potrebbe causare la morte di centinaia di migliaia di persone e lo ha venduto al nemico, ma questo è quasi un dettaglio secondario rispetto ai tradimenti amorosi e ai doppi giochi tra partner romantici nel thriller bizantino ma giocoso di Steven Soderbergh, Black Bag – Doppio gioco.

Basandosi su una sceneggiatura ridotta all’osso ma vertiginosa di David Koepp (già autore dei recenti Presence e Kimi dello stesso regista), Soderbergh usa lo spionaggio come strumento per esplorare onestà e fiducia nelle relazioni, arrivando perfino a sostenere che le due cose possano (forse debbano) restare reciprocamente esclusive.

Il film permette anche al regista, famoso per il suo approccio cerebrale, di soddisfare la sua voglia decostruzionista, costruendo un’opera che strizza l’occhio a le Carré e Fleming, con tutte le operazioni sotto copertura e i lavori sporchi previsti, ma riservando il vero spettacolo ai giochi di società e ai tentativi di cogliere il partner in una bugia apparentemente innocua. Il brivido sta nella strategia, la liberazione nell’osservare qualcuno cadere in una trappola ben congegnata.

Nel corso di una settimana particolarmente movimentata, facciamo la conoscenza di George (Michael Fassbender, di nuovo con il regista di Knockout – Resa dei conti), uno dei funzionari più fidati del National Cyber Security Centre. Solo a lui è affidato il compito di scoprire la talpa che ha permesso a una chiavetta contenente un malware, nome in codice “Severus”, di finire nelle mani di un estremista russo attualmente agli arresti domiciliari in Europa dell’Est.

A George viene consegnata una lista di cinque nomi, tutti colleghi del NCSC e parte del suo stesso circolo sociale, che include anche la moglie Kathryn (Cate Blanchett, veterana di Soderbergh, anche se in pochi ricordano Intrigo a Berlino del 2006). Invece di convocare tutti per un poligrafo, George decide di organizzare una cena intima, informando solo parzialmente Kathryn sulle sue vere intenzioni — il titolo del film viene usato più volte come comodo e brusco contenitore per tutto ciò che non si può spiegare per motivi di sicurezza nazionale — avvertendola solamente che una delle portate della cena è stata addizionata con un potente siero della verità.

Si presentano a casa loro, aspettandosi conversazioni noiose e un pasto squisito (tra le sue tante doti, George è anche un raffinato gourmet), quattro colleghi di George e Kathryn, tutti stranamente già in coppia. C’è il neo-promosso e spietato carrierista James (Regé-Jean Page), coinvolto con la psichiatra del centro Zoe (Naomie Harris). Poi c’è il bon vivant Freddie (Tom Burke), che ha perso la promozione a favore di James, accompagnato dalla sua giovane compagna Clarissa (Marisa Abela).

Seduti intorno al tavolo, con l’imperturbabile George che dirige la conversazione verso terreni sempre più personali — aiutato non poco dal DZM5 nel cibo — bastano pochi minuti perché inizino a volare scintille, come in un’opera di Edward Albee. Prima che la serata finisca, vengono confessate pecche imbarazzanti e qualcuno si ritrova una forchetta da bistecca conficcata nella mano.

La cena è sia un preludio che un microcosmo del metodo operativo di George. Dotato di talento per l’inganno e celebre per il suo distacco emotivo — scopriamo che ha smascherato l’adulterio del padre, contribuendo al suo suicidio — George orchestra un’operazione ombra sui suoi colleghi, sperando di incastrarli. Al tempo stesso, il sospetto che la talpa sia Kathryn lo tormenta, soprattutto mentre si accumulano prove circostanziali.

Deve affrontare il fatto che la sua affascinante e misteriosa moglie gli sta mentendo: è solo parte del mestiere o sta nascondendo qualcosa di più inquietante che nemmeno tra coniugi si può dire? E se fosse vero, dove finisce la sua fedeltà verso la Corona e inizia la protezione della donna che ama? Inoltre, se gli altri sanno che la lealtà verso Kathryn è la sua debolezza, come possono usarla contro di lui? Potrebbero persino incastrarlo come capro espiatorio, sapendo che per amore potrebbe avallare un piccolo tradimento?

Black Bag è realmente un matrimonio (curioso, no?) tra due generi ben distinti. Da una parte richiama consapevolmente il genere della caccia alla talpa, in particolare La talpa diretto da Tomas Alfredson nel 2011. Come in quel film, anche qui la performance principale è volutamente trattenuta, con Fassbender che mostra un’estrema calma esteriore mentre tutto ciò che avviene sotto la superficie resta impenetrabile (il film cerca apertamente il paragone vestendo George con gli stessi occhiali spessi e da civetta che portavano sia Alec Guinness che Gary Oldman nelle rispettive versioni, dandogli pure lo stesso nome di George Smiley).

Ma Soderbergh sembra prendere ispirazione anche dalle commedie di relazioni acide e leggere alla Mike Nichols e Alan Rudolph. Presto ci accorgiamo che quasi tutti tradiscono i propri partner, a volte con altri membri del gruppo. E diventa chiaro che vivere di segreti e bugie rende molto più facile anche il tradimento coniugale (la difesa urlata di Freddie è epica, subito smontata da George che snocciola date e luoghi degli incontri extraconiugali). In Black Bag, l’infedeltà è sinonimo di spionaggio; le stesse qualità che rendono i personaggi ottimi agenti — paranoia, diffidenza, logica glaciale — li rendono amanti disastrosi. Il punto è che, pur sapendo tutto dei segreti altrui, sono ciechi davanti a quelli del partner.

Tutto questo rende il rapporto tra George e Kathryn un esempio maturo e affascinante di matrimonio moderno. I due si muovono in una routine collaudata dove tutto questo è dato per scontato: A.) che l’altro stia mentendo su qualcosa di importante, B.) che venga segretamente osservato ogni giorno, e C.) che nulla di tutto ciò conti, perché alla fine si copriranno sempre le spalle.

È una visione pragmaticamente commovente dell’amore. Secondo il film, la chiave della felicità è accettare le menzogne del partner, non chiedere spiegazioni, e avere la certezza che si attraverserebbe il fuoco l’uno per l’altro (i personaggi trovano anche un certo gusto nell’essere spiati).

Quando la trama si dipana in una serie di doppi e tripli tradimenti — come sempre con Soderbergh, si privilegia l’economia alla chiarezza, e il chi-fa-cosa-a-chi scorre via come un gioco di stile, consapevole che nulla di tutto ciò conta davvero — le interpretazioni di Fassbender e Blanchett diventano l’ago della bussola morale (e aiutano anche la chimica incredibile tra i due, nonostante i personaggi siano gelidi).

Come da tradizione da oltre vent’anni, Soderbergh cura anche fotografia e montaggio, e Black Bag mette in evidenza molte delle sue idiosincrasie. Colonna sonora jazzy e propulsiva di David Holmes, pochi movimenti di macchina vistosi — anche se il film si apre con uno strepitoso piano sequenza in Steadicam — e totale disinteresse per l’illuminazione classica, soprattutto nei passaggi interni/esterni; la casa di George e Kathryn ha un bagliore giallastro quasi malato, mentre gli uffici del NCSC sono pieni di finestre bruciate.

Ma il film brilla davvero nel montaggio: missioni clandestine incastrate in finestre minuscole, azioni parallele a migliaia di chilometri, e la sequenza più riuscita — quattro interrogatori al poligrafo montati come una commedia screwball, dove i personaggi si completano le frasi e spiegano anatomicamente come ingannare la macchina.

Come in buona parte delle opere recenti di Soderbergh, c’è anche una certa leggerezza, un senso di “buono abbastanza per l’ufficio pubblico”. Con i suoi 94 minuti non rischia di annoiare, ma trasmette la sensazione che il regista stesse già pensando al progetto successivo mentre scorrevano i titoli di coda (tra l’altro, esce in sala meno di due mesi dopo Presence).

Eppure, la leggerezza può essere un pregio, e Black Bag è un film ben interpretato (soprattutto, è la consacrazione per Abela, specie per chi non ha visto Industry) e sexy in un modo vecchio stile e sempre più raro. «Trova qualcuno le cui bugie riesci a tollerare» è un obiettivo relazionale decisamente insolito, ma onore al film per aver identificato il piacere perverso di farsi manipolare da chi si ama.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Black Bag – Doppio Gioco, nei cinema dal 30 aprile:

© Riproduzione riservata