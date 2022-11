Daniel Craig su James Bond: “Ho detto basta alla saga per due motivi precisi dopo No Time To Die”

Titolo originale : No Time to Die , uscita : 29-09-2021. Budget : $250,000,000. Regista : Cary Joji Fukunaga.

L’uccisione inaspettata di James Bond in No Time To Die (la recensione) è stata un momento piuttosto scioccante per il franchise di 007 e i suoi fan. Uno degli aspetti che ha reso questa saga così unica sono i diversi attori che si sono avvicendati nel ruolo del protagonista nel corso dei 25 film usciti fino ad oggi.

Quando uno finiva di interpretare il personaggio, un collega veniva scelto al suo posto e – semplicemente – si calava nel ruolo dell’agente segreto, con il team creativo che adottava un nuovo approccio al materiale di partenza scritto da Ian Fleming.

Tutto questo è però cambiato con il James Bond di Daniel Craig. No Tim To Die è stata infatti letteralmente l’ultima volta che l’attore ha interpretato 007 sul grande schermo, in quanto il film si conclude con il sacrificio estremo del protagonista per salvare la vita di quelli a cui tiene di più. Una scelta che assicura che questa versione del personaggio non tornerà più.

In una recente intervista con il Los Angeles Times, Daniel Craig ha dichiarato di essere completamente d’accordo con la morte del suo personaggio e ne ha spiegati i motivi:

Ci sono due motivazioni, una personale e l’altra per il franchise. Mi sono detto: ‘Beh, dovete resettare di nuovo‘. Quindi uccidiamo il mio personaggio e troviamo un altro Bond e un’altra storia. Iniziate da un James Bond di [23 anni], di 25 o di 30.

L’altra era per me di poter andare avanti. Non voglio tornare indietro. Suppongo che avrei dovuto ritenermi molto fortunato se mi avessero chiesto di tornare un’altra volta, ma il fatto è che ho bisogno di andare oltre questa saga. Il sacrificio che compie Bond nel film è per amore, e non c’è un sacrificio più grande. Quindi mi è sembrato un buon punto di arrivo.

Difficile non essere d’accordo con Daniel Craig. Ora la squadra creativa potrà ridisegnare il personaggio e ricominciare da capo un’altra volta.

Di seguito trovate il full trailer italiano di No Time To Die:

Fonte: LAT