Jordan Peele su Nope: “Vi dico cosa significa per me la scarpa che resta dritta in verticale”

Il regista Jordan Peele è conosciuto per realizzare film dai contenuti che fanno discutere il pubblico e Nope dello scorso anno non ha fatto eccezione.

Nel corso di una recente intervista al podcast Happy Sad Confused, Jordan Peele ha parlato del simbolismo collegato alle scarpa che ricorre più volte nel corso del film.

La vediamo per la prima volta durante l’orribile attacco dello scimpanzé sul set della sitcom Gordy’s Home, dove Gordy lo scimpanzé si scatena, uccidendo e mutilando le star dello show, eccetto un ragazzino, che poi scopriremo essere il personaggio di Steven Yeun, Jupe.

Giovanissimo sul set, Jupe sopravvive nascondendosi sotto un tavolo, dove mette a fuoco una scarpa che ‘atterra’ – e si ferma – perfettamente in verticale dopo essere volata via dal piede di un’attrice. Il protagonista ha poi esposto quella stessa scarpa, ancora dritta, in un piccolo museo dedicato alla sit-com.

Jordan Peele ha provato a fare luce sul significato di quel bizzarro momento:

La scarpa rappresenta un momento in cui usciamo da un trauma. E Jupe si focalizza su questa piccola scarpa, che è la scarpa di Mary Jo Elliott, ‘atterrata’ in una situazione precaria e strana. E questo è il momento in cui lui si dissocia. Quindi la scarpa secondo me, in sostanza, è, in un certo senso, lo scatto impossibile. Quello è il ‘momento impossibile’.

Lo ‘scatto impossibile’ è un tema ricorrente di Nope, con il famoso cineasta Antlers Holst (Michael Wincott) che è disposto a sacrificare ogni cosa pur di avere la possibilità di filmare per bene la misteriosa creatura aliena che si cela tra le nuvole.

