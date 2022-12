Nel trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse, Miles incontra uno squadrone di ‘Super-Ragni’

Titolo originale : Spider-Man: Across the Spider-Verse , uscita : 31-05-2023. Regista : Kemp Powers.

A quattro anni da Spider-Man: Un Nuovo Universo (la recensione), Sony ha diffuso oggi il poster e il trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse, sequel animato che è statodiretto e prodotto da Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

Phil Lord e Chris Miller sono accreditati tra gli sceneggiatori.

Questa la trama ufficiale:

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza.

Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

In precedenza è stato riferito che il film include 240 personaggi e si svolgerà in 6 diversi universi.

Il cast di doppiatori americani include Shameik Moore come Miles; Oscar Isaac come Miguel O’Hara, aka Spider-Man 2099; Hailee Steinfeld come Gwen, Brian Tyree Henry come Jefferson Davis; Luna Lauren Velez come Rio Morales; Issa Rae come Jessica Drew, aka Spider-Woman; Jorma Taccone come l’Avvoltoio; Rachel Dratch; Shea Whigham; Greta Lee;Jason Schwartzman come Spot e Daniel Kaluuya come Hobart “Hobie” Brown, a.k.a. Spider-Punk,

Vedremo anche un terzo capitolo, Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, già fissato per il 29 marzo 2024.

Di seguito il trailer italiano di Spider-Man: Across The Spider-Verse, che arriverà nei nostri cinema l’1 giugno 2023:

© Riproduzione riservata