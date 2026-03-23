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Titolo originale: Moana , uscita: 08-07-2026. Regista: Thomas Kail.

Full trailer per Oceania live-action: Dwayne Johnson è il semidio Maui

23/03/2026 trailer news di Stella Delmattino

In regia c'è Thomas Kail

dwayne johnson film oceania

A qualche mese dal primo assaggio, Disney ha lanciato ora il full trailer e il poster ufficiale dell’adattamento live-action di Oceania (Moana), offrendo un più accurato sguardo al film che riporterà sullo schermo la storia di Vaiana con attori in carne e ossa. A interpretarla sarà Catherine Lagaʻaia, mentre Dwayne Johnson riprende il ruolo del semidio mutaforma Maui, uno dei personaggi più amati dell’originale animato del 2016.

Il filmato introduce gli spettatori nel mondo di Oceania in versione live-action: dalla splendida isola di Motunui alla sua comunità, fino alla prima apparizione di Maui e dell’immancabile tribù dei Kakamora, ricreata con un mix di minaccia e umorismo.

Accanto alla protagonista e a Johnson, il film presenta:

John Tui nel ruolo di Capo Tui, il padre severo e protettivo di Vaiana;

Frankie Adams nei panni di Sina, la madre forte e affettuosa della giovane eroina;

Rena Owen, che interpreta la saggia e amatissima Nonna Tala.

Il film ripropone la storia di Vaiana, chiamata dall’oceano a superare i confini della barriera corallina per affrontare un viaggio epico insieme a Maui e riportare l’equilibrio al suo popolo.

Il live-action è diretto dal vincitore di Emmy e Tony Award Thomas Kail (Hamilton), e prodotto da Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda. Tra i produttori esecutivi figura anche Auliʻi Cravalho, la voce originale di Vaiana nei film d’animazione.

Di seguito trovate il primo full trailer doppiato in italiano (canzoni comprese) del live-action di Oceania, che arriverà nelle sale italiane il 19 agosto:

© Riproduzione riservata

Tags:Dwayne Johnson
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