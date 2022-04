Riflessione: Warcraft – L’Inizio di Duncan Jones, uno sword and sorcery dalla scarsa personalità

Visto esclusivamente dal punto di vista dell’adattamento per il cinema di un popolare videogioco per computer, Warcraft – L’inizio può essere considerato un successo. Per i giocatori, infatti, espande la portata del regno di Azeroth, aggiungendo un altro strato alla già ricca mitologia della saga. D’altro canto, in quanto film da 160 milioni di dollari di budget progettato per coinvolgere un pubblico più generico di ‘non giocatori’ (e come auspicabile capitolo d’esordio di una lunga serie), il risultato viaggia pericolosamente sul filo del fallimento.

Con la sua narrazione inquieta, vicina all’incoerenza, una recitazione pochissimo ispirata e la mancanza di un efficace world building, Warcraft – L’Inizio appare così come un aspirante Il Signore degli Anelli, che si avvicina a eguagliare la seminale trilogia diretta da Peter Jackson solamente in termini di impatto visivo.

Sì, ci sono momenti in cui Warcraft – L’Inizio è maestoso. Presenta alcune fantastiche immagini (anche se ci sono casi in cui la CGI diventa fin troppo travolgente), il che rende ancora più deludente il modo in cui la sceneggiatura mina completamente il lavoro dei designer di tali effetti speciali. Il film offre solo il guscio di una grande avventura di genere sword and sorcery, senza mai andare oltre, finendo per diventare allora più simile ai fantasy degli anni ’80 e ’90 più modesti che ai modelli alti a cui da qualche tempo Hollywood ci aveva ormai abituati.

Diretto per il grande schermo da Duncan Jones (il cui Moon si era rivelato nel 2009 uno dei migliori recenti film di fantascienza a basso budget), racconta l’inizio di una guerra tra orchi ed esseri umani. I regni degl uomini sono guidati da re Llane Wrynn (Dominic Cooper); il suo fedele amico guerriero, Anduin Lothar (un Travis Fimmel che assomiglia in modo sconcertante a un Paul Rudd che ha bisogno di una rasatura) e il mago guardiano Medivh (Ben Foster).

I predoni invasori, in fuga da un mondo morente, seguono il malvagio mago Gul’Dan (un Daniel Wu reso in motion capture). Uno dei capi degli orchi più feroci, Durotan (un Toby Kebbell altrettanto mosso dalla motion-capture), inizia però a dubitare delle intenzioni e dei metodi di Gul’Dan e la sua opposizione genera inevitabili conflitti all’interno dei ranghi. Nel frattempo, gli umani devono fare i conti con un loro tradimento interno e con una forza armata incapace di eguagliare gli orchi sia per numero che per ferocia.

Data la tela narrativa considerevolmente più grande a disposizione (nel 2016 erano passati ben 22 anni dall’esordio, e innumerevoli espansioni), sarebbe stato auspicabile che la trama di base di Warcraft – L’inizio venisse ridotta e intrecciata in un’avvincente avventura fantasy d’esordio. Per lo meno, il potenziale sulla carta c’era tutto. Stipati in due ore, tuttavia, otteniamo sopratutto cliché e poco altro (aka Easter Eggs per i giocatori).

Lo sviluppo dei personaggi è infatti superficiale almeno quanto la spinta narrativa, che corre a un ritmo vertiginoso senza mai fermarsi per far respirare le situazioni. Di conseguenza, in particolare, la costruzione di questo universo non può che risentirne pesantemente. Azeroth sembra più il palcoscenico di battaglie e spargimenti di sangue piuttosto che un regno davvero “vissuto”. Resta quindi da credere che il film sia stato appositamente pensato per gli spettatori che abbiano giocato ai videogame, e che non fossero particolarmente interessati a sedersi accanto a degli “estranei” per la visione.

Non mancano comunque un paio di efficaci caratterizzazioni. Il Medivh di Ben Foster possiede la giusta quantità di gravità e mistero, e il Durotan di Toby Kebbell, sebbene la performance sia filtrata dalla motion capture, è forse il personaggio più riuscito di Warcraft – L’inizio. Al contrario, Dominic Cooper è quello più deludente. L’attore britannico, normalmente affidabile, appare infatti un pesce fuor d’acqua, anche se non è niente in confronto ai colleghi Travis Fimmel e Paula Patton.

Quest’ultima, la cui pelle è di colore verde, trasuda la sensazione che stia tramando cose diaboliche da fare all’agente che le ha trovato questo lavoro. Travis Fimmel, invece, interpreta Lothar come se si trovasse in una qualche sorta di parodia. Il suo approccio sarebbe perfetto per La Storia Fantastica, ma è fatalmente fuorviato per Warcraft – L’inizio. È impossibile prenderlo sul serio.

Come detto, Warcraft – L’Inizio garantisce una piacevole esperienza per coloro che hanno trascorso lunghe ore a giocare ai relativi VG, un’opportunità per visitare luoghi familiari e incontrare creature e personaggi in un nuovo contesto. Ma la goffa sceneggiatura del film (scritta a quattro mani da Duncan Jones e Charles Leavitt) lo costringe a impantanarsi nella stessa fanghiglia di titoli non esattamente memorabili come Conan il Distruttore (la recensione) e Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio del 2000 (ok, non raggiunge i bassi livelli di nessuno dei due, ma si tratta di un complimento piuttosto debole).

E sebbene sia vero che non tutte le proprietà fantasy debbano possedere la grandezza della portata e la complessità di trama di opere come Il Signore degli Anelli o anche di Il Trono di Spade, sarebbe servito più di ciò che Warcraft – L’inizio offre.

Battaglie su larga scala e pirotecnici effetti magici sono certo dei bei supplementi, ma l’assenza di personaggi ben strutturati e di una narrazione significativa rendono questi orpelli tutto sommato discutibili. A parte questo, come spot pubblicitario per la saga di videogiochi Warcraft – L’inizio funziona e forse proprio questo è il metro di giudizio con cui dovrebbe essere misurato l’adattamento.

Vi lasciamo con le 45 curiosità sulla lavorazione.

Qui sotto il trailer italiano di Warcraft – L’inizio:

© Riproduzione riservata