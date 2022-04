Robert Eggers, online Hansel & Gretel, il suo primo cortometraggio del 2006

In attesa che la sua ultima fatica, The Northman, arrivi nei cinema a fine mese, è arrivato a sorpresa su YouTube per la prima volta Hansel & Gretel, uno dei primissimi cortometraggi diretti dal regista Robert Eggers.

Adattamento del 2006 (o inizi 2007) lungo 26 minuti della fiaba classica dei fratelli Grimm girato quasi dieci anni prima del folgorante The Witch, questo Hansel & Gretel getta un affascinante primo sguardo all’estetica generale di Robert Eggers, che ricorre al bianco e nero (poi ripreso in The Lighthouse) per omaggiare gli horror muti degli albori.

Scritto e diretto dallo stesso Robert Eggers, Hansel & Gretel è un adattamento abbastanza diretto dell’omonimo racconto popolare, con Luke Allison nei panni di Hansel e Isabella Pease in quelli di Gretel. Kelly Eggers è accreditata come la strega del cortometraggio, che inizialmente appare benevola prima di trasformarsi in un vero e proprio mostro. Il sinistro trucco della donna, abbastanza efficace nel risultato, sarebbe stato realizzato sempre dal tuttofare Robert Eggers.

Specialmente la seconda metà Hansel & Gretel si fa interessante, con le atmosfere del corto senza dialoghi a farla da padrone.

Di seguito trovate i 26 minuti di Hansel & Gretel:

Fonte: YouTube