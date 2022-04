Sonic – Il Film 2: la recensione del sequel diretto da Jeff Fowler

In Sonic – Il Film 2 (Sonic The Hedgehog 2), l’esuberante creatura interstellare di colore blu elettrico deve imparare a crescere, eppure questo sequel rimane orgogliosamente infantile, pieno di umorismo leggerissimo e di incessanti battutine e di gag che strizzano essenzialmente l’occhio solo agli spettatori più giovani. Il seguito del successo del 2020 (la recensione) dura circa 30 minuti in più e amplifica lo spettacolo e la posta in gioco, ma queste aggiunte non fanno che accentuare soprattutto le continue debolezze della nascente saga – vale a dire, personaggi sottili e natura terribilmente derivativa della storia. Persino Jim Carrey, che era tra i punti di forza del primo capitolo nei panni di un cattivo consapevolmente sopra le righe, sembra meno ispirato qui.

Sonic – Il Film aveva incassato – non senza una certa sorpresa – circa 320 milioni di dollari, uno splendido bottino considerando che è arrivato poco prima che il Covid iniziasse a prendere piede, e per il sequel Jim Carrey si è prontamente riunito coi co-protagonisti James Marsden e Ben Schwartz (che dà in originale la voce a Sonic, per l’Italia c’è Renato Novara), con Idris Elba (e Maurizio Merluzzo) assoldato come nuovo temibile avversario del nostro protagonista dai piedi veloci.

Vivendo ancora con l’amorevole coppia formata da Tom (Marsden) e Maddie (Tika Sumpter), il giovane Sonic si diverte ad usare i suoi poteri per combattere il crimine, ma Tom lo avverte che deve maturare prima di poter essere un vero eroe. Al momento opportuno, il nefasto Dott. Robotnik (Carrey) ritorna dal lontano pianeta dove era stato confinato alla fine del precedente film. Giurando vendetta – e ora accompagnato dal forzutissimo Knuckles (doppiato da Elba), Robotnik va quindi alla ricerca del Grande Smeraldo, una mistica gemma magica che renderà chiunque la possieda onnipotente.

Anche il regista Jeff Fowler è tornato dietro alla mdp per il sequel, che come l’originale è basato sull’omonimo popolarissimo videogioco della SEGA. Sonic – Il Film 2 è un film d’azione-avventura molto più sfrenato rispetto al predecessore, inviando Sonic (insieme a un altro nuovo personaggio, la fedele volpe volante Tails, doppiata in originale da Colleen O’Shaughnessey) in un’avventura per localizzare lo Smeraldo prima dei suoi nemici.

Ma questa enfasi sulle scenografie vistose sminuisce uno degli elementi più forti del capostipite, ovvero le interazioni tra l’esasperato Tom e il sarcastico Sonic. James Marsden è in gran parte lasciato in disparte in questo sequel, e il suo fascino manca molto.

Nel frattempo, Jim Carrey, si affida al mestiere. Si può sentire lo sforzo del comico veterano mentre cerca di cavar fuori risate da una sceneggiatura mediocre, contorcendo la sua faccia gommosa con magri risultati. Leggermente più efficace è Knuckles, un’echidna privo di senso dell’umorismo che ha motivi personali per voler morto Sonic – anche se non si rende conto che il suo contegno eccessivamente cupo spesso rende i suoi severi proclami involontariamente divertenti.

Il film è costantemente sminuito da quanto sia familiare la sua costruzione. Citando aggressivamente qualsiasi film, da Ghostbusters a Transformers, Sonic – Il Film 2 è infatti una sequela di riferimenti, con Jeff Fowler che cerca di farli passare per punti di forza (durante una sequenza d’azione che pesca pesantemente da I Predatori dell’Arca Perduta, Sonic arriva addirittura a dichiarare timidamente di non volerci lasciare la pelle in modo così derivato …). Ma il meta-umorismo, insieme alle stesse battute stantie del primo film, non rende affatto questo sequel più spiritoso a causa della sua autoconsapevolezza.

A questo si aggiunge che, ancora una volta, Sonic viene doppiato come se il personaggio fosse un cabarettista che offre al pubblico frecciatine e battute a effetto.

Sonic – Il Film 2 vorrebbe però iniettare un po’ di significato nelle sue due ore, suggerendo che questo mascalzoncello blu si è evoluto in un figlio de-facto per Tom e Maddie, che non hanno figli propri.

Ma i tentativi di creare una relazione padre-figlio tra Tom e Sonic si esauriscono velocemente, e quando il finale si sviluppa in una sequenza d’azione elaboratissima che mette in pericolo le vite di tutti, emerge ben poca risonanza dal presunto legame che condividono i due.

Da un punto di vista tecnico invece, Sonic – Il Film 2 rimane comunque abbastanza impressionante nella sua fusione di live-action e animazione, un reminder da 110 milioni di dollari di budget dei notevoli progressi fatti dai tempi di Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Peccato che la tecnologia sia al servizio dell’ennesima storia di un adolescente ‘speciale’ alla ricerca di un potente talismano che lo aiuterà a salvare il mondo e a sconfiggere un mucchio di villain più formidabili di prima. Per un prodotto incentrato su personaggio incredibilmente veloce, questo sequel non appare affatto avanti coi tempi, anzi. Inseguendo le tendenze dei blockbuster hollywoodiani finisce solo per rimanere indietro.

Vedremo cosa succederà nel terzo capitolo, ventilato già nella scena post-credits.

