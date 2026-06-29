Stephen King dice la sua su Obsession: soddisfatto, ma il voto spiazza

Stephen King ha detto la sua su Obsession, l’horror rivelazione diretto da Curry Barker, e il suo giudizio potrebbe sorprendere più di un appassionato. Pur non considerandolo un capolavoro, il Re dell’horror ha ammesso che il film continua a tornargli in mente anche dopo la visione.

Realizzato con un budget di appena 750.000 dollari, Obsession è diventato uno dei successi horror più inattesi degli ultimi anni. La storia segue Bear, un giovane che utilizza un misterioso ramo magico per far innamorare di sé la collega Nikki, senza immaginare che il desiderio si trasformerà presto in un incubo.

Attraverso il suo profilo Threads, King ha spiegato di aver assegnato al film un voto positivo, pur senza arrivare all’entusiasmo totale.

“Gli ho dato un B+ nel mio ‘libro dei film’, ma continuo a pensarci. Quello strano mix tra umorismo e horror.”

Un commento che lascia intendere come il film abbia saputo colpirlo soprattutto per la sua atmosfera, più che per la spettacolarità o la quantità di spaventi.

Diretto dal ventiseienne Curry Barker, Obsession racconta una classica storia in stile “desiderio maledetto”. Dopo aver espresso il desiderio che Nikki si innamori di lui, Bear ottiene esattamente ciò che voleva… ma in una forma terrificante. L’amore della ragazza diventa infatti un’ossessione incontrollabile, trasformando quella che sembrava una fantasia romantica in una spirale di violenza e paura.

Uno degli elementi più apprezzati del film è proprio il continuo equilibrio tra tensione e comicità. Barker alterna momenti inquietanti a situazioni volutamente imbarazzanti, costruendo un horror che riesce a far ridere e mettere a disagio quasi nello stesso istante.

Il successo di Obsession conferma anche la crescita di una nuova generazione di registi provenienti da YouTube che stanno trovando spazio nel cinema horror. Dopo questo exploit, Barker è già al lavoro su una nuova horror comedy intitolata Anything But Ghosts e, secondo le indiscrezioni, sarebbe coinvolto anche nello sviluppo di un nuovo film di Non aprite quella porta.

Se persino Stephen King continua a ripensare a Obsession dopo la visione, significa che il film è riuscito nel suo obiettivo più importante: lasciare il segno ben oltre i titoli di coda.

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