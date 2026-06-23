Titolo originale: Digger , uscita: 30-09-2026. Budget: $200,000,000. Regista: Alejandro G. Iñárritu.
Teaser per Digger: Tom Cruise irriconoscibile nella retrospettiva che anticipa il nuovo film di Iñárritu
23/06/2026 trailer news di Stella Delmattino
Warner Bros. ha pubblicato uno speciale video dedicato ai quarant'anni di carriera dell'attore, con anche un assaggio dell'attesissimo film diretto dal regista premio Oscar
Warner Bros. Pictures ha diffuso una speciale retrospettiva dedicata a Tom Cruise, un video che ripercorre oltre quarant’anni di carriera della star hollywoodiana e offre anche un nuovo assaggio di Digger, il film diretto dal premio Oscar Alejandro G. Iñárritu.
Il film rappresenta uno dei progetti più ambiziosi dell’anno e vede Cruise trasformarsi completamente in un personaggio molto distante dagli eroi d’azione che hanno reso celebre la sua carriera.
In Digger, Cruise interpreta Digger Rockwell, un potente magnate petrolifero texano che si ritrova improvvisamente coinvolto in una crisi globale dopo aver ignorato gli avvertimenti su un gigantesco ghiacciaio destinato a provocare conseguenze catastrofiche.
Convinto di essere stato scelto dal destino per salvare il mondo, il protagonista intraprende un viaggio sempre più folle che lo porterà a confrontarsi con alcuni dei leader più potenti del pianeta, incluso il Presidente degli Stati Uniti.
Secondo le prime indiscrezioni, il film mescolerà satira politica, commedia nera e catastrofe, con un tono che diversi osservatori hanno già accostato al classico Il dottor Stranamore, ma ambientato nel XXI secolo.
Uno degli aspetti più sorprendenti del progetto è proprio il look di Tom Cruise.
L’attore appare quasi irriconoscibile grazie a un importante lavoro di trucco prostetico: naso modificato, capelli radi pettinati all’indietro, pancetta pronunciata, un marcato accento del Sud degli Stati Uniti e un aspetto decisamente lontano dall’immagine che il pubblico associa normalmente alla star di Mission: Impossible e Top Gun.
Una trasformazione che molti considerano una delle interpretazioni più coraggiose della sua carriera e che potrebbe persino rilanciare le sue possibilità nella corsa agli Oscar, premio che Cruise non ha mai vinto.
Scritto e diretto da Alejandro G. Iñárritu, il film può contare anche sulla fotografia del tre volte premio Oscar Emmanuel Lubezki, mentre il cast comprende John Goodman, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sandra Hüller, Sophie Wilde ed Emma D’Arcy.
Secondo le prime descrizioni, Goodman offrirà una performance particolarmente memorabile nei panni del Presidente degli Stati Uniti.
Il video pubblicato da Warner Bros. non si limita ad anticipare Digger, ma ripercorre anche i momenti più iconici della carriera di Tom Cruise, celebrando alcuni dei film che lo hanno trasformato in una delle più grandi star del cinema mondiale.
La retrospettiva culmina proprio con le nuove immagini dell’attesissimo film di Iñárritu, offrendo un primo sguardo al progetto prima dell’arrivo del trailer completo, previsto nelle prossime settimane.
Digger uscirà nelle sale italiane il 1° ottobre, distribuito da Warner Bros. Pictures.
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