Terrifier 3: la recensione del film horror natalizio di Damien Leone con Art il Clown

Nel 2016 fu la volta di Terrifier. Scritto e diretto da Damien Leone, quel film fu realizzato con un budget ridottissimo e offriva poco più di alcuni decenti effetti gore pratici, ma segnò anche il debutto in un lungometraggio (non antologico) di un nuovo boogeyman, Art il Clown.

Introdotto inizialmente in un paio di cortometraggi dello stesso Leone — poi inclusi nell’antologia horror del 2013 All Hallow’s Eve — Art è un mimo psicotico e omicida, con una propensione a fondere gag visive con traumi fisici estremi.

In questo senso, appariva come una fusione maledetta tra Marcel Marceau e Leatherface, contribuendo a creare un pubblico di culto per l’originale. Con 250.000 dollari di budget e un’imponente durata di 138 minuti, Leone è tornato quindi in scena con Terrifier 2 nel 2022, permettendo ad Art di riprendere la sua furia omicida da dove l’aveva lasciata, aumentando i massacri a livelli quasi impossibili e culminando con uno scontro contro una vendicatrice alata. Si rivelò sorprendentemente, per alcuni, divertente, sebbene fosse chiaro che non sarebbe stata l’ultima volta che avremmo visto Art.

Ora, con un budget impressionante di 2 milioni di dollari, Leone ha consegnato al mondo Terrifier 3, scatenando nuovamente il regno del terrore di Art, questa volta con un tocco natalizio. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto essere la versione definitiva di un film di Terrifier si rivela invece un esercizio di sciatteria, limitandosi semplicemente a riproporre gli stessi schemi del predecessore e girando a vuoto mentre il regista ha già iniziato a prepararsi per l’inevitabile quarto capitolo.

Art il Clown è tornato a colpire e i suoi omicidi sono forse più brutali che mai, ma Leone sembra accontentarsi di lasciare il franchise bloccato ‘in folle’ per le oltre due ore di durata di Terrifier 3.

Cinque anni dopo aver apparentemente ucciso Art the Clown (interpretato da David Howard Thornton), Sienna Shaw (Lauren LaVera) sta ancora cercando di ricostruire la sua vita, avendo alternato periodi di ricovero in cliniche psichiatriche. Suo fratello Jonathan (Elliott Fullam) è al college, ma continua a preoccuparsi per il benessere mentale della sorella maggiore, mantenendo contatti regolari.

All’inizio, Sienna si reca a casa di sua zia Jess (Margaret Anne Florence) e della cugina Gabbie (Antonella Ross), cercando di offrire amore e sostegno alla donna traumatizzata e di riportare un po’ di normalità nella sua vita mentre il Natale si avvicina. Tuttavia, per quanto ci provi, Sienna non riesce a lasciarsi alle spalle il suo incontro con Art, tormentata da incubi e visioni dei suoi cari che hanno perso la vita per mano del letale clown.

Nel frattempo, Art è sopravvissuto alla decapitazione grazie all’aiuto di Vicky (Samantha Scaffidi), una sopravvissuta di una delle sue precedenti campagne di terrore, ora diventata malvagia per via di forze soprannaturali e disposta ad aiutare il malefico clown. Mentre i due si riprendono in una casa isolata — apparentemente in uno stato di ibernazione catatonica che dura da anni — tramano la loro vendetta contro Sienna, che potrebbe infine trovarsi di fronte non a uno, ma a due maniaci omicidi.

Ma prima di tutto, è effettivamente Natale nel mondo di Terrifier 3 (che curiosamente però esce nei cinema ad Halloween …), e Damien Leone – che guarda apertamente ai classici horror ambientati in questo periodo dell’anno – apre il film con un prologo in cui Art massacra una famiglia in casa propria, dopo essere stato scambiato per Babbo Natale, poiché è vestito come un Santa Claus ‘da centro commerciale’.

È un ritorno agli affari di sempre per Art, che non è mai soddisfatto di una morte rapida. Preferisce giocare con le sue vittime, mutilandole brutalmente con i metodi più scioccanti e dolorosi possibili, godendo della carneficina con l’entusiasmo di un bambino in un negozio di dolciumi.

Il resto del film segue lo stesso tono stabilito dall’apertura, mostrando il gusto del killer psicopatico per scene splatter mentre attacca clienti di un bar (tra cui Clint Howard), sega alcuni studenti durante una doccia a base di sesso casto (con annessa mutilazione genitale, ovviamente) e fa a pezzi alcuni malcapitati operai.

Con lo sfondo festoso della stagione natalizia, Art rimane vestito da Kris Kringle per gran parte del film, e questo porta a un maggiore focus sugli omicidi di bambini, con una lunga sequenza in cui si infiltra in un centro commerciale come Babbo Natale, con risultati esplosivi.

C’è persino una canzoncina di Natale dedicata ad Art nella colonna sonora, con un coro allegro che descrive come lui immergerà il nostro corpo nell’acido e ci strapperà la pelle dal viso (quest’ultima cosa avviene poi davvero).

I film di Terrifier sono già stati esercizi di eccesso intenzionale, e Leone – che padroneggia gli effetti speciali pratici e non manca di compiacersene – assapora ogni suono orribile delle malefatte di Art. Con un budget più gonfiato, qui non si bada a spese nel ricoprire i set con litri e litri di sangue, senza lasciare alcuna superficie non macchiata dalla carneficina incessante.

Thornton gestisce il ruolo con la solita maestria, mostrando un talento straordinario per la commedia silenziosa, caricando con gusto le sequenze di uccisioni con esilaranti trovate fisiche e sfruttando le sue abilità espressive per creare immagini disturbanti e che restano impresse.

Come sequel di Terrifier 2, molto tempo in questo seguito viene speso nella mente in preda al caos mentale di Sienna, mentre la ragazza cerca di andare avanti nonostante sembrava essere uscita vittoriosa nel film precedente.

Non capita spesso che un sequel horror esplori il trauma dei suoi sopravvissuti, e mentre questo offre un elemento teorico attorno a cui far ruotare il gore, Leone allunga molto il brodo rivisitando i primi due capitoli, e il ritmo diventa così un vero problema, specialmente quando Terrifier 3 si estende ben oltre la sua ‘data di scadenza’ naturale.

Ispirandosi al già citato Leatherface, il film culmina con una scena di cena in stile Non aprite quella porta, ma ora le festose atrocità sono incentrate sull’apertura dei regali di Natale. E sebbene le scene esageratamente grottesche non si fermino mai in Terrifier 3 (con una che coinvolge un tubo e dei topi che spicca su tutte per cattiveria), lo scontro finale tra Sienna, Art & Vicky è sostanzialmente garantito, e a un certo punto l’impazienza di vederlo comincia a insinuarsi nell’attesa.

Forse, però, la cosa più scioccante di tutte è la decisione di Leone di non dare al film un vero finale, interrompendo l’azione e lasciando il destino di molti personaggi in sospeso.

Questo serve a sviluppare una mitologia più profonda per il franchise di Terrifier rispetto ai primi due film, che ora coinvolge esplicitamente i demoni (come da cliché di ogni saga slasher che sia degna di questo nome, da Venerdì 13 in giù), ma resta comunque una scelta deludente, e una che probabilmente non convincerà molti spettatori — chi guarda questi film, infatti, cerca principalmente carneficine innovative e irriverenti, piuttosto che la costruzione di una mitologia.

In ogni caso, Terrifier 4 è già stato annunciato, e i fan saranno sicuramente entusiasti all’idea di vedere ancora Art the Clown. Tuttavia, a parte uccisioni sempre più inventive e brutali, è difficile dire se ci sia ancora del vero potenziale creativo da esplorare in questo franchise.

Di seguito trovate il trailer di Terrifier 3, nei cinema italiani in anteprima il 31 ottobre e poi dal 7 novembre:

