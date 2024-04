Trailer Blink Twice: l’isola privata di Channing Tatum è un luogo da incubo

Titolo originale : Blink Twice , uscita : 22-08-2024. Regista : Zoë Kravitz.

MGM ha diffuso oggi il primo trailer di Blink Twice (precedentemente intitolato Pussy Island), thriller diretto da Zoë Kravitz (The Batman)che vede tra i protagonisti Channing Tatum (The Lost City).

Nel cast del film ci sono anche Naomi Ackie, Kyle MacLachlan, Adria Arjona, Alia Shawkat, Simon Rex, Haley Joel Osment, Christian Slater e Geena Davis.

Questa la trama ufficiale:

Quando il magnate della tecnologica Slater King (Tatum) incontra la cameriera Frida (Ackie) al suo gala di raccolta fondi, scatta subito la scintilla. King invita Frida a unirsi a lui e ai suoi amici per una vacanza da sogno sulla sua isola privata: un vero e proprio paradiso dove le notti selvagge si fondono con lunghe giornate di sole e tutti si divertono da matti. Nessuno vuole che questo viaggio finisca ma, quando iniziano ad accadere fatti insoliti, Frida comincia a mettere in discussione la sua realtà. C’è qualcosa di sbagliato in questo posto e, se vuole uscire viva da questa festa, Frida dovrà scoprire la verità.

Zoë Kravitz ha anche scritto la sceneggiatura insieme a E.T. Feigenbaum.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA il 23 agosto), di seguito trovate il trailer internazionale di Blink Twice, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube