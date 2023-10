Trailer per Eileen: Hathaway e McKenzie negli anni ’60 dall’atmosfera hitchcockiana

NEON ha da poco diffuso il poster e il trailer di Eileen, thriller psicologico che viene descritto come un “selvaggio noir hitchcockiano“, interpretato da Anne Hathaway e Thomasin McKenzie (Last Night in Soho).

Si tratta dell’adattamento ad opera del regista William Oldroyd (Lady Macbeth) dell’acclamato romanzo omonimo di Ottessa Moshfegh (edito anche in Italia).

Questa la trama ufficiale:

Ambientato durante un rigido inverno del Massachusetts del 1964, segue una giovane segretaria di nome Eileen, che rimane incantata da Rebecca, la nuova affascinante consigliera della prigione in cui lavora.

La loro nascente amicizia prende però una piega distorta quando Rebecca rivela un oscuro segreto, che getta Eileen su un sentiero sinistro.

L’autrice del libro ha dichiarato:

Vedere le mie pagine prendere vita sullo schermo è sempre stato un obiettivo della mia carriera. La première al Sundance è stata un bellissimo assaggio di ciò che verrà.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Eileen, che uscirà nelle sale di New York e Los Angeles il 1 dicembre, e poi l’8 dicembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube