Trailer per Umma: Sandra Oh affronta un pericoloso spirito kumiho (produce Raimi)

Prodotto da Sam Raimi, sono arrivati oggi online il poster e il trailer di Umma (in coreano “madre”), horror soprannaturale che è stato diretto da Iris K. Shim.

Questa la trama ufficiale:

Amanda (Sandra Oh) vive una vita tranquilla con sua figlia (Fivel Stewart) in una fattoria americana. Ma quando i resti della madre con cui non aveva più rapporti arrivano dalla Corea del Sud, Amanda inizia ad essere perseguitata dalla paura di trasformarsi in sua madre.

Nel cast del film ci sono anche Dermot Mulroney, Odeya Rush, MeeWha Alana Lee e Tom Yi.

Come vedrete, il filmato scatena uno spirito tormentato che sembra prendere la forma di una kumiho, ovvero lo spirito della volpe a nove code del folklore coreano. ‘Kumiho’ è anche il termine coreano per ‘succube’.

Come spiega Wikipedia:

L’unico ruolo che la kumiho, la volpe a nove code, gioca in Corea del Sud è quello del demone. Che appaia come una fanciulla, una moglie o un succube, gli unici obiettivi della kumiho sono il potere e la morte. È l’unico tipo di volpe che uccide con le proprie mani, e anche l’unico tipo di volpe che mangia la sua preda.

Tra i produttori esecutivi figura anche André Øvredal (Trollhunter).

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Umma, che arriverà nei cinema americani il 18 marzo:

Fonte: YouTube