10 aprile 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Lionsgate ha diffuso il teaser trailer e del violentissimo action indiano Kill, che è stato scritto e diretto da Nikhil Nagesh Bhat (Apurva) —> i dettagli

– Secondo Forbes, i dati di Box Office Mojo mostrano che Indiana Jones e il quadrante del destino ha incassato 384 milioni di dollari nel mondo, appena il 49% degli incassi del suo prequel, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Il rapporto spiega che il film non è pertanto riuscito a coprire i suoi costi al botteghino e, secondo i rendiconti finanziari pubblicati venerdì scorso, la Disney ha speso 134,2 milioni di dollari in più per la sua realizzazione rispetto a quanto si ritiene abbia incassato con la vendita dei biglietti.

– Il co-creatore di Westworld Jonathan Nolan ha rivelato a THR di voler “finire la storia” che aveva pianificato prima che la HBO cancellasse bruscamente la serie e di essere impegnato “al 100%” affinché questo avvenga:

Siamo dei completisti. Mi ci sono voluti otto anni e un cambio di regista per realizzare Interstellar. Vorremmo finire la storia che abbiamo iniziato. Sono fottutamente orgoglioso di quello che abbiamo fatto. È stata un’esperienza straordinaria. Credo che sarebbe un errore guardare indietro e provare solo rammarico [per come è finita]. Ma c’è ancora il desiderio di completarla.

– Park Chan-wook ha definito il suo prossimo progetto cinematografico, che intende dirigere in Corea del Sud. Si tratta dell’adattamento del romanzo The Ax. Cacciatore di teste di Donald E. Westlake del 1997. Si tratta di una commedia dark thriller che segue un chimico che perde il suo lavoro a causa dell’outsourcing. Un paio d’anni dopo, ancora senza lavoro, l’uomo trova una soluzione al suo problema: eliminare la concorrenza.

