Apple vuole il suo Il Trono di Spade: accordo storico per il Cosmere di Sanderson

Apple potrebbe avere tra le mani il prossimo Il Trono di Spade. Il colosso dello streaming ha infatti chiuso un accordo senza precedenti con il popolarissimo autore fantasy Brandon Sanderson, con l’obiettivo di trasformare il suo vastissimo universo Cosmere in un franchise audiovisivo composto da serie TV e film.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Apple ha acquisito i diritti dell’intero Cosmere, una saga narrativa che comprende titoli come Elantris, Mistborn, Warbreaker, The Stormlight Archive, White Sand, Tress of the Emerald Sea, Yumi and the Nightmare Painter, The Sunlit Man, Isles of the Emberdark e i racconti raccolti in Arcanum Unbounded: The Cosmere Collection.

Il Cosmere si muove attorno alla figura mitica di Adonalsium, un’entità originaria del pianeta Yolen che viene uccisa da un gruppo di cospiratori. Il suo potere si frantuma in sedici “Shard”, ognuna con un intento specifico – come Distruzione, Ambizione o Onore – che va a definire i mondi governati da ciascun frammento.

Apple avrebbe già avviato i primi adattamenti. Mistborn è in sviluppo come serie TV, mentre The Stormlight Archive è destinato a diventare uno dei pilastri fantasy della piattaforma. La saga è ambientata in un mondo dominato da tempeste magiche, cavalieri e creature mostruose che traggono potere dagli elementi.

Uno degli aspetti più sorprendenti dell’accordo riguarda il controllo creativo: Sanderson manterrà il pieno controllo delle trasposizioni, partecipando come sceneggiatore, produttore e consulente su ogni progetto. Un livello di supervisione che nemmeno George R.R. Martin ha avuto sulle serie HBO legate a Il Trono di Spade e House of the Dragon.

Con questo maxi-progetto, Apple si prepara dunque a competere direttamente con HBO sul terreno del fantasy seriale di grande respiro, puntando a costruire un universo condiviso potenzialmente in grado di replicare – o superare – l’impatto culturale di GoT.

