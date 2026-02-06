Baldur’s Gate diventa una serie HBO: Craig Mazin continuerà la storia del videogioco

Sezione:

06/02/2026

Coinvolto Chris Perkins della Wizards of the Coast

baldur's gate III vg

Dopo il successo clamoroso di The Last of Us, Craig Mazin è pronto a cimentarsi con un altro colosso del mondo videoludico. HBO sta infatti sviluppando una serie TV di Baldur’s Gate, ambientata nell’universo di Dungeons & Dragons e basata sul celebre franchise di Baldur’s Gate 3.

La particolarità del progetto è fondamentale: la serie non sarà un semplice adattamento, ma una continuazione diretta della storia del videogioco. Gli eventi narrati prenderanno il via immediatamente dopo la conclusione di Baldur’s Gate 3, mostrando le conseguenze delle scelte compiute dai personaggi e introducendo nuovi protagonisti destinati a muoversi in un mondo già profondamente segnato.

Craig Mazin sarà coinvolto come creatore, sceneggiatore, showrunner ed executive producer, affiancato da Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor e da Hasbro Entertainment, con Gabriel Marano alla produzione. A fare da consulente narrativo ci sarà anche Chris Perkins, storico responsabile della storia per Wizards of the Coast.

A differenza di The Last of Us, che seguiva fedelmente la trama dei giochi PlayStation, Baldur’s Gate avrà maggiore libertà creativa, non essendo vincolata a un nuovo capitolo videoludico in sviluppo. Questo permetterà alla serie di espandersi nel tempo come racconto seriale autonomo, pur rimanendo profondamente radicata nel materiale originale.

Mazin ha dichiarato di essere un fan assoluto di Baldur’s Gate 3, completato anche nella modalità più difficile, e di essere un Dungeon Master attivo da oltre 15 anni, giocando a Dungeons & Dragons settimanalmente. Un legame personale che ha spinto lo sceneggiatore a voler continuare la storia creata da Larian Studios e Wizards of the Coast:

«Dopo aver passato quasi mille ore nel mondo di Baldur’s Gate 3, poter continuare questa storia è un sogno che si realizza

La serie introdurrà nuovi personaggi inizialmente poco potenti, seguendo la tradizione di D&D, ma li metterà inevitabilmente in contatto con figure iconiche del gioco: eroi, antagonisti e persino entità demoniache ormai divenute leggendarie. Alcuni personaggi esistenti torneranno come presenze influenti, capaci di aiutare o ostacolare i nuovi protagonisti.

Mazin sta inoltre valutando il coinvolgimento di alcuni doppiatori originali del gioco, replicando quanto fatto su The Last of Us, dove diversi interpreti vocali avevano partecipato anche alla serie HBO.

Il progetto di Baldur’s Gate è pensato per coesistere con altre produzioni live-action ambientate nei Forgotten Realms, incluso lo show di Dungeons & Dragons in sviluppo da Netflix con Shawn Levy. Un universo condiviso talmente vasto da poter ospitare più serie contemporaneamente.

Con oltre 15 milioni di giocatori, decine di premi e uno storico successo critico, Baldur’s Gate 3 rappresenta uno dei titoli più importanti degli ultimi anni. L’approdo su HBO, guidato da uno degli showrunner più apprezzati della TV moderna, potrebbe segnare una nuova svolta per le trasposizioni videoludiche.

