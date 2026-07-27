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Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri 2 esiste già, ma Paramount potrebbe non realizzarlo mai

27/07/2026 news di Stella Delmattino

Gli autori del primo film rivelano di aver completato la sceneggiatura del sequel, facendo il punto sul futuro della saga fantasy

Dungeons and Dragons L'onore dei ladri (2023) film

Il sequel di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri esiste già. Il problema è che potrebbe non arrivare mai al cinema.

A rivelarlo sono gli sceneggiatori e registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley, intervenuti durante il San Diego Comic-Con, dove hanno confermato di aver completato la sceneggiatura del secondo capitolo, pur ammettendo che le probabilità di vederlo realizzato sono attualmente molto basse.

“Abbiamo scritto un sequel di Dungeons & Dragons. Siamo stati assunti per farlo. Non so se vedrà mai la luce per diverse ragioni economiche. Sono film molto costosi da realizzare, ma sarebbe stato divertentissimo farlo. Adoriamo quel cast e crediamo di aver scritto qualcosa che i fan avrebbero apprezzato.”

Secondo i due autori, il principale ostacolo non è creativo ma finanziario. Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, uscito nel 2023, è stato accolto molto positivamente dalla critica, ottenendo il 91% su Rotten Tomatoes e recensioni generalmente favorevoli anche da parte del pubblico.

Al botteghino, però, il risultato è stato molto meno convincente. Il film ha incassato circa 205 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di produzione di circa 150 milioni, un risultato insufficiente per garantire automaticamente il via libera a un sequel di queste dimensioni.

Negli anni successivi, il film ha però trovato una nuova popolarità grazie allo streaming, conquistando molti spettatori che ne hanno rivalutato il tono leggero, il cast e il perfetto equilibrio tra avventura, umorismo e fedeltà allo spirito del celebre gioco di ruolo.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri vedeva protagonisti Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page e Sophia Lillis, un gruppo di personaggi che Goldstein e Daley avrebbero voluto riunire anche nel secondo capitolo.

Gli autori hanno infatti ribadito di essere molto affezionati al cast e di ritenere che la sceneggiatura scritta avrebbe soddisfatto le aspettative dei fan, qualora Paramount decidesse di dare il via libera al progetto.

Il fatto che il sequel sembri essersi fermato non rappresenta però una bocciatura per Goldstein e Daley. Al contrario, Paramount ha recentemente affidato ai due il compito di sviluppare un nuovo film di Star Trek, segno della fiducia riposta nel loro lavoro.

Per il momento, dunque, il futuro di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri 2 resta sospeso: la sceneggiatura è pronta, ma senza un investimento importante da parte dello studio difficilmente il progetto riuscirà a trasformarsi in un film.

© Riproduzione riservata

Tags:Chris PineDungeons & DragonsJohn Francis DaleyJonathan Goldstein
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