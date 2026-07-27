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Universal porterà al cinema 10 videogiochi storici Atari, da Pong ad Asteroids

27/07/2026 news di Stella Delmattino

Siglato un accordo con Entertainment 360 per adattare alcuni dei videogiochi più iconici della storia

asteroids atari vg

Il boom degli adattamenti tratti dai videogiochi non accenna a fermarsi. Dopo il successo di franchise come Super Mario Bros., Sonic e Minecraft, ora è il turno di Atari, che ha annunciato una partnership con Universal Pictures per portare sul grande schermo alcuni dei videogiochi più iconici della sua storia.

L’accordo, realizzato insieme alla casa di produzione Entertainment 360, riguarda ben dieci proprietà storiche: Asteroids, Adventure, Berzerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command, Pong e Yars’ Revenge.

Universal ha già acquisito il primo progetto nato dalla collaborazione. Non si tratterà però dell’adattamento diretto di uno specifico videogioco, bensì di un film originale ispirato all’immaginario Atari, prodotto da Guymon Casady e scritto da Matt Reilly, ex dirigente Universal passato alla sceneggiatura, insieme a Carl Hampe, già autore coinvolto nei franchise di Hellboy e Jungle Cruise.

L’obiettivo dichiarato è quello di utilizzare lo spirito dei giochi classici come punto di partenza per costruire nuove avventure cinematografiche. Una scelta quasi obbligata, considerando che molti di questi titoli degli anni Settanta e Ottanta erano privi di una vera trama e lasciavano ai giocatori il compito di completarne il mondo con la propria immaginazione.

“Da oltre cinquant’anni Atari crea giochi e mondi che continuano a far parte della cultura popolare”, ha dichiarato il CEO Wade Rosen. “Siamo entusiasti di collaborare con Universal ed Entertainment 360 per portare lo spirito del nostro marchio iconico in un nuovo mezzo espressivo.”

Anche Guymon Casady ha spiegato l’approccio scelto dal team creativo: “I migliori giochi Atari ti catapultavano in un mondo e lasciavano fare il resto alla tua immaginazione. Abbiamo visto l’opportunità di costruire una grande avventura originale mantenendo proprio quello spirito.”

L’operazione arriva in un momento particolarmente favorevole per Hollywood. Negli ultimi anni gli adattamenti videoludici hanno finalmente trovato una nuova credibilità sia al botteghino sia presso il pubblico, spingendo gli studios a recuperare cataloghi storici alla ricerca di nuovi franchise.

Per Universal la sfida sarà trasformare giochi estremamente essenziali come Pong, Breakout o Asteroids in storie capaci di funzionare come blockbuster contemporanei, senza perdere il fascino e la semplicità che hanno reso questi classici Atari un pezzo fondamentale della storia dei videogiochi.

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