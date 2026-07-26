Meglio un adattamento fedele o libero? Perché giudichiamo film e serie con il metro sbagliato

Se la fedeltà fosse davvero il criterio decisivo per giudicare un adattamento, Shining dovrebbe essere ricordato come un fallimento e il Psycho girato da Gus Van Sant nel 1998 come un modello. È accaduto quasi il contrario. Stanley Kubrick modificò radicalmente il romanzo di Stephen King e realizzò uno dei film horror più influenti del Novecento; Van Sant riprodusse il capolavoro di Alfred Hitchcock quasi inquadratura per inquadratura e ottenne un’opera accolta con freddezza, incapace di recuperare l’effetto dirompente che quelle stesse immagini avevano avuto nel 1960. Il paradosso chiarisce subito il problema: la somiglianza non coincide con la comprensione.

Continuiamo tuttavia a chiedere, davanti a ogni film tratto da un romanzo, a ogni live action nato da un manga e a ogni serie derivata da un videogioco: «Sarà fedele?». È una domanda comprensibile, ma incompleta. Nel fondamentale A Theory of Adaptation, Linda Hutcheon definisce l’adattamento una forma di «ripetizione senza replica»: un’opera riconoscibile, ma inevitabilmente nuova, perché il passaggio tra linguaggi modifica il modo in cui la storia produce significato. Un romanzo può entrare nella coscienza di un personaggio; il cinema deve rendere quell’interiorità attraverso il volto, lo spazio, la luce, il suono e il montaggio. Un videogioco permette di esplorare, fallire e scegliere; una serie può soltanto trasformare quell’esperienza in racconto osservato.

Perché un cambiamento ci sembra un tradimento

La richiesta di fedeltà non nasce soltanto dalla pignoleria dei fan. Quando leggiamo, costruiamo mentalmente corpi, ambienti, voci e ritmi. Gli studi di Melanie Green e Timothy Brock sulla narrative transportation hanno mostrato quanto l’immersione in una storia possa assorbire il lettore e orientarne emozioni e convinzioni. L’adattamento sostituisce quella rappresentazione privata con una versione visibile e ufficiale. Non contraddice soltanto il testo: può contraddire il film che il lettore aveva già proiettato nella propria mente.

I social media hanno reso questo conflitto anticipato e permanente. Un casting, un costume o pochi secondi di trailer vengono separati dall’opera e sottoposti a un confronto immediato con la fonte. Henry Jenkins, in Convergence Culture, descrive l’incontro spesso imprevedibile tra media industriali e partecipazione dei consumatori. Il fandom non è un pubblico passivo: discute, archivia, interpreta, produce video, fan art, meme e teorie. Quando uno studio modifica un universo amato, interviene quindi anche su una cultura condivisa. È per questo che il dissenso sul casting di Bella Ramsey in The Last of Us o lo scetticismo iniziale verso il live action di One Piece hanno assunto la forma di una difesa identitaria prima ancora che di un giudizio critico.

Questo non significa che i fan rifiutino sempre le deviazioni. Più spesso rifiutano la sensazione che chi adatta non abbia capito ciò che sta cambiando. La differenza tra libertà e arbitrio si misura proprio qui.

Shining: tradire il romanzo per costruire un altro incubo

Stephen King ha contestato soprattutto il modo in cui Kubrick trasforma Jack Torrance. Nel romanzo è un uomo segnato dall’alcolismo e dalla violenza, ma ancora impegnato a non soccombere; l’Overlook Hotel sfrutta lentamente le sue debolezze. Nel film, Jack Nicholson sembra già incompatibile con la normalità durante il colloquio iniziale. Come ha spiegato King in un’intervista ripresa dal Guardian, anche Wendy perde la forza che possedeva sulla pagina.

Kubrick non elimina semplicemente episodi: cambia la domanda centrale. King racconta se un uomo possa evitare di diventare il proprio demone; Kubrick sembra chiedersi se l’Overlook abbia riconosciuto Jack perché gli apparteneva già. L’hotel diventa una macchina mentale fatta di simmetrie, corridoi impossibili, ripetizioni e tempi sovrapposti. La perdita dell’arco di redenzione impoverisce la tragedia familiare immaginata dallo scrittore, ma apre un altro campo: quello di un orrore geometrico nel quale spazio e memoria non sono più affidabili. Shining può dunque essere insieme un adattamento discutibile di King e un capolavoro cinematografico. Confondere i due giudizi significa subordinare il film al libro prima ancora di analizzarlo.

Il Signore degli Anelli: essere fedeli scegliendo che cosa sacrificare

La trilogia di Peter Jackson è spesso indicata come esempio di fedeltà, benché elimini Tom Bombadil e la riconquista della Contea, ampli Arwen, modifichi Faramir e comprima una quantità enorme di eventi. La percezione di rispetto nasce altrove: nella conservazione del peso morale dell’Anello, della fragilità dell’eroismo, dell’amicizia come resistenza e della malinconia per un mondo che sta scomparendo.

Il successo fu anche industriale: la saga cinematografica ha incassato complessivamente quasi 3 miliardi di dollari secondo Box Office Mojo, mentre Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re vinse undici Oscar. Quei risultati non dimostrano che i tagli producano automaticamente qualità. Dimostrano però che milioni di spettatori possono accettarli quando l’adattamento sa distinguere tra ciò che è narrativamente comprimibile e ciò che definisce l’identità dell’opera.

Watchmen: copiare la vignetta, perdere la funzione

Con Watchmen accade quasi l’opposto. Zack Snyder ricrea numerose composizioni di Dave Gibbons con una precisione impressionante, conserva buona parte dell’intreccio di Alan Moore e trasforma il confronto tra tavola e fotogramma in uno degli elementi promozionali del film. Eppure la fedeltà iconografica non risolve la questione politica. Il fumetto smonta la fantasia del superuomo e rende sospetto il piacere del potere; il film, attraverso ralenti, corpi scolpiti e violenza amplificata, rischia talvolta di rendere seducente ciò che dovrebbe mettere sotto accusa.

Il risultato fu inoltre meno travolgente delle aspettative: circa 185 milioni di dollari nel mondo, secondo Box Office Mojo, a fronte di un budget generalmente riportato intorno ai 130 milioni. Il dato economico non decide il valore del film, ma impedisce di sostenere che il riconoscimento visivo sia di per sé una garanzia commerciale. Watchmen dimostra che si può copiare la superficie di un’opera e discuterne ancora il significato.

One Piece e Dragonball Evolution: due modi opposti di cambiare un manga

Il live action di One Piece non tenta di riprodurre integralmente un manga smisurato. Riordina eventi, anticipa personaggi, riduce combattimenti e compatta archi narrativi. Soprattutto, evita di trasformare l’eccesso di Eiichiro Oda in un fantasy genericamente realistico. Conserva la fisica elastica, la sincerità quasi infantile dei sogni e l’idea della ciurma come famiglia scelta. Nei primi quattro giorni raggiunse 18,5 milioni di visualizzazioni e 140,1 milioni di ore viste, entrando nella Top 10 di 93 Paesi secondo i dati Netflix riportati da Variety. Il dato misura il debutto, non la qualità; conferma però che la semplificazione non alienò automaticamente il pubblico globale.

Dragonball Evolution conserva invece nomi e oggetti, ma occidentalizza Goku dentro un teen movie, altera il tono e perde l’equilibrio tra innocenza, comicità fisica e avventura. La libertà non produce una nuova lettura coerente: lascia sopravvivere soprattutto il marchio. La ricezione critica fu durissima, come mostra la pagina dell’aggregatore Rotten Tomatoes. Il confronto con One Piece chiarisce che “cambiare” non è né un merito né una colpa. Conta se la trasformazione individua correttamente il principio che teneva insieme la fonte.

The Last of Us e Fallout: adattare un’esperienza interattiva

Nei videogiochi il problema si complica, perché il giocatore non riceve soltanto una storia: la percorre. The Last of Us conserva la traiettoria di Joel ed Ellie, ma riduce gli scontri e amplia figure laterali. L’episodio dedicato a Bill e Frank trasforma una vicenda frammentaria del gioco in una storia compiuta sull’amore e sulla scelta di vivere dentro la catastrofe. È una deviazione evidente, ma approfondisce la stessa domanda morale che attraversa la fonte: proteggere qualcuno significa salvarlo o condannarlo?

La serie crebbe dai 4,7 milioni di spettatori statunitensi della première agli 8,2 milioni del finale nella rilevazione del giorno di uscita; HBO indicò inoltre una media estesa di 30,4 milioni per i primi sei episodi, dati riportati dall’Associated Press. Non possiamo attribuire quella crescita alla libertà dell’adattamento come se fosse un esperimento controllato. Possiamo però osservare che le modifiche non impedirono alla serie di trattenere un pubblico vasto, inclusi spettatori estranei al gioco.

Fallout compie un passo ulteriore: non adatta la trama di un capitolo specifico. Inventa Lucy, Maximus e il Ghoul, ma conserva retrofuturismo, umorismo nero, satira aziendale e ambiguità morale. È una soluzione particolarmente adatta a un gioco di ruolo, nel quale ogni protagonista dipende in parte dalle scelte del giocatore. Trasporre una partita avrebbe trasformato una possibilità in versione ufficiale; inventare una storia permette invece di rispettare il sistema. Amazon dichiarò 65 milioni di spettatori nei primi sedici giorni, facendo della prima stagione uno dei maggiori debutti di Prime Video, secondo Variety. Anche qui il dato proviene dalla piattaforma e va letto come dichiarazione industriale, non come rilevazione indipendente.

Perché Hollywood preferisce opere già conosciute

L’ossessione per la fedeltà ha anche un’origine economica. Un libro, un manga o un videogioco famoso arrivano con un pubblico, immagini riconoscibili e conversazioni già attive. Il rapporto Books on Screen della Publishers Association, pubblicato nel 2026, ha rilevato che tra i cinquanta maggiori incassi del periodo 2020-2024 gli adattamenti letterari hanno generato ricavi medi superiori del 57% rispetto ai titoli non adattati. Il dato non prova che siano migliori, né isola l’effetto di budget, marketing e notorietà. Mostra però perché l’industria li consideri una forma di riduzione del rischio.

I social rendono quel capitale immediatamente misurabile: reazioni ai casting, visualizzazioni dei trailer, comunità su TikTok e Reddit. Ma il pubblico preesistente è insieme vantaggio e vincolo. Offre attenzione gratuita e pretende competenza. Uno studio può acquistare i diritti di una storia; non acquista automaticamente la fiducia di chi l’ha amata.

Meglio un adattamento fedele o libero?

La storia non premia una delle due strategie. Shining cambia la domanda del romanzo e diventa un classico; Il Signore degli Anelli sacrifica episodi per conservare un mondo morale; Watchmen replica le immagini senza chiudere il dibattito sul loro significato; One Piece comprime senza normalizzare; Dragonball Evolution modifica senza trovare un principio sostitutivo; The Last of Us espande per approfondire; Fallout inventa per rispettare la libertà implicita nel gioco.

Un adattamento è meno simile a una fotocopia che a una traduzione. Non giudichiamo una traduzione contando quante parole sono rimaste identiche: valutiamo se abbia conservato ritmo, tono, ambiguità ed effetto nella nuova lingua. Con cinema e serie dovrebbe valere lo stesso criterio. La fedeltà non consiste nel copiare una storia, ma nel capire quale parte di quella storia non può essere sacrificata quando cambia il linguaggio con cui viene raccontata.

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