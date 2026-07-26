David Fincher e Brad Pitt: riscopri il film del 1995 che ha inventato il thriller moderno

Ci sono film che definiscono un’epoca. Opere che tracciano una linea netta tra il prima e il dopo, che ridisegnano i confini di un genere cinematografico e si infilano nell’immaginario collettivo con la forza di una rivelazione. Seven è uno di questi. Uscito nel 1995, il thriller diretto da David Fincher non si è limitato a conquistare il pubblico e la critica: ha riscritto le regole del gioco, dimostrando che un film può essere brutale e raffinato, violento nella psiche prima ancora che nell’immagine, capace di guardare negli abissi dell’animo umano senza mai distogliere lo sguardo.

La trama vede un serial killer spietato e metodico che sta seminando il terrore in una città senza nome, uccidendo le sue vittime seguendo un macabro rituale ispirato ai sette peccati capitali. Gola, avarizia, accidia, lussuria, superbia, invidia e ira diventano le tappe di un percorso infernale che due detective agli antipodi devono cercare di fermare. Da una parte c’è Somerset, interpretato da un magistrale Morgan Freeman: veterano disilluso, prossimo alla pensione, che ha visto troppo e sa troppo della natura umana per nutrire ancora speranze. Dall’altra Mills, il volto giovane e ambizioso di Brad Pitt, alla prima grande missione, determinato a fare la differenza ma ancora ingenuo rispetto alla profondità del male che sta per affrontare.

David Fincher costruisce un universo visivo che è diventato iconico. La fotografia di Darius Khondji avvolge ogni scena in un chiaroscuro opprimente, dove la pioggia sembra non smettere mai e la città appare come un organismo malato, pulsante di violenza sotterranea. Le atmosfere sono torbide, ossessive, claustrofobiche. Già dai celebri titoli di testa, con le inquietanti immagini sgranate accompagnate dalla colonna sonora industriale, lo spettatore capisce di trovarsi di fronte a qualcosa di diverso. Fincher, che aveva già mostrato il suo talento ma non ancora pienamente consacrato, qui dimostra un controllo totale del mezzo cinematografico, un’abilità nel creare tensione che non si allenta mai, nemmeno per un istante.

Quello che rende Seven un’opera seminale non è solo la maestria tecnica o la sceneggiatura di Andrew Kevin Walker, ricca di idee e perfettamente architettata. È la scelta coraggiosa di affrontare temi profondi, filosofici quasi, senza mai cadere nella retorica. Il film parla del male non come aberrazione isolata, ma come presenza diffusa, insita nella società contemporanea.

Il killer, John Doe, non è un mostro, ma un predicatore distorto che si è dato una missione, convinto di punire un mondo corrotto attraverso la sua versione personale della pena del contrappasso dantesco. Kevin Spacey, che appare sullo schermo solo nella parte finale, regala una performance che è entrata nella leggenda del cinema. Il suo John Doe è calmo, articolato, terrificante proprio perché ragiona, perché ha una logica interna che lo rende più inquietante di qualunque psicopatico urlante.

Perché Seven è diventato un classico assoluto del thriller anni Novanta? Perché ha dimostrato che non c’è limite all’atrocità che il cinema può raccontare, purché lo faccia con intelligenza. Fincher non ha bisogno di mostrare tutto: la violenza è più spesso suggerita, lasciata nell’ombra o rivelata nei suoi effetti, e proprio per questo risulta ancora più potente.

Gli omicidi sono efferati, certo, ma è la costruzione psicologica a reggere l’intero meccanismo narrativo. Il film non si compiace del sangue: lo usa come linguaggio per parlare di qualcos’altro, della disperazione morale, della perdita di senso, del prezzo che si paga quando si guarda troppo a fondo nel buio.

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