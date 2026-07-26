Neuromante, il primo teaser esteso della serie Apple TV+ mostra finalmente il mondo cyberpunk di William Gibson

Dopo decenni di tentativi falliti, Neuromante sta finalmente per arrivare sullo schermo. In occasione del Comic-Con di San Diego, Apple TV+ ha diffuso il primo teaser della serie tratta dal romanzo rivoluzionario di William Gibson, offrendo un assaggio di quello che si preannuncia come uno degli adattamenti fantascientifici più attesi degli ultimi anni.

Il filmato dura poco più di un minuto e racconta pochissimo della storia, ma è sufficiente per mostrare l’approccio scelto dalla serie. Neon, tecnologia, metropoli degradate e un’estetica cyberpunk immediatamente riconoscibile dominano ogni inquadratura, restituendo l’atmosfera che ha reso il romanzo del 1984 uno dei testi più influenti nella storia della fantascienza.

Il romanzo che ha inventato il cyberpunk arriva finalmente in TV

Pubblicato nel 1984, Neuromante è considerato il libro che ha definito l’immaginario cyberpunk moderno. Gran parte della fantascienza successiva, da Matrix a Ghost in the Shell, passando per numerosi videogiochi e film, deve qualcosa alla visione di Gibson.

Per questo motivo adattarlo si è rivelato per anni una vera e propria “balena bianca” di Hollywood. Diversi registi hanno provato a portarlo sullo schermo senza successo, compreso Tim Miller, prima che Apple TV+ riuscisse finalmente a trasformare il progetto in realtà.

Il teaser non punta sulla trama, ma preferisce immergere lo spettatore nel mondo creato da Gibson, dimostrando fin dalle prime immagini di voler rispettare l’identità visiva e il tono del materiale originale.

Case, Molly e una missione contro una potente corporazione

La serie segue Case, interpretato da Callum Turner, un hacker di straordinario talento ormai distrutto fisicamente e psicologicamente, coinvolto in una complessa rete di spionaggio digitale insieme alla partner Molly, interpretata da Briana Middleton, una letale assassina nota come “razor girl”.

Secondo la sinossi ufficiale:

“Neuromante segue Case, un hacker di altissimo livello ormai segnato dalla vita, trascinato in una rete di spionaggio digitale e crimini ad alto rischio insieme alla sua partner Molly, una letale razor girl, mentre tentano un colpo contro una dinastia corporativa che nasconde segreti inconfessabili.“

Il cast comprende anche Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy, Dane DeHaan, Emma Laird, Marc Menchaca e Max Irons.

Apple TV+ continua a investire nella grande fantascienza

Creata da Graham Roland (Jack Ryan, Dark Winds) e J.D. Dillard (Devotion), la serie rappresenta un’altra importante scommessa fantascientifica di Apple TV+, che negli ultimi anni ha costruito un catalogo di riferimento per il genere con titoli come Foundation, Severance, Silo, Dark Matter e For All Mankind.

Il primo teaser evita volutamente grandi rivelazioni narrative, ma lascia intravedere un mondo ricco di tecnologia, corporazioni onnipotenti e cyberspazio, confermando la volontà di riportare sullo schermo tutta l’energia e l’estetica del romanzo che ha cambiato per sempre la fantascienza.

Neuromante debutterà su Apple TV+ il 22 gennaio 2027.

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