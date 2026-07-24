Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, il nuovo teaser anticipa la guerra per l’Unico Anello

Prime Video ha svelato al Comic-Con di San Diego il nuovo teaser trailer della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, confermando anche la data di debutto. I primi quattro episodi arriveranno sulla piattaforma l’11 novembre, inaugurando quella che si preannuncia come la stagione più ambiziosa e oscura della serie.

Presentato davanti a oltre 6.500 spettatori nell’iconica Hall H, il teaser anticipa una Terra di Mezzo ormai precipitata nella guerra. Sono trascorsi cinque anni dalla caduta di Eregion e il piano di Sauron prosegue senza sosta verso il suo obiettivo finale: forgiare l’Unico Anello e conquistare definitivamente tutti i popoli della Terra di Mezzo.

Il teaser anticipa la guerra per l’Unico Anello

La nuova stagione si svolge in una Terra di Mezzo profondamente cambiata. Le armate di Sauron hanno conquistato gran parte del continente e soltanto poche roccaforti continuano a resistere: Khazad-dûm, dove i Nani sono asserragliati nelle loro sale sotterranee, e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, protetti dal potere dei Tre Anelli.

Nel frattempo, a Mordor, la torre di Barad-dûr è ormai completata e il Signore Oscuro lavora senza sosta alla creazione dell’arma destinata a cambiare il destino del mondo.

Il teaser mostra un tono decisamente più cupo rispetto alle stagioni precedenti, con nuove alleanze, grandi battaglie e una corsa contro il tempo che costringerà Nani, Elfi, Uomini e Maghi a unire le forze per fermare Sauron prima che sia troppo tardi.

Svelati cinque nuovi personaggi della terza stagione

Durante il panel, Prime Video ha confermato l’identità dei personaggi interpretati dalle nuove aggiunte al cast.

Jamie Campbell Bower, già annunciato nei giorni scorsi, interpreterà Celeborn, il marito di Galadriel creduto disperso da tempo, mentre Zubin Varla vestirà i panni di Khamûl l’Esterling, destinato a diventare uno dei Nazgûl più celebri della Terra di Mezzo.

Il Comic-Con ha inoltre riservato tre nuove rivelazioni:

Eddie Marsan interpreterà Thrain , fratello maggiore di re Durin IV.

interpreterà , fratello maggiore di re Durin IV. Andrew Richardson sarà Anarion , figlio di Elendil e fratello di Isildur.

sarà , figlio di Elendil e fratello di Isildur. Adam Young vestirà i panni di Marmûkh, un misterioso Orco che, secondo quanto anticipato, potrebbe non essere ciò che sembra.

Il Balrog parlerà, e avrà la voce di Simon Pegg

Tra le sorprese più inattese del panel c’è stata anche la conferma che il Balrog parlerà per la prima volta nella serie.

Prime Video ha mostrato una featurette dedicata alle creature della terza stagione, nella quale sono apparsi Orchi, Mûmakil e il celebre demone di fuoco. A prestargli la voce sarà Simon Pegg, volto amatissimo dal pubblico grazie alla Trilogia del Cornetto, Mission: Impossible e Star Trek.

I Nazgnagôl irrompono nella Hall H

Il panel si è concluso con uno dei momenti più spettacolari dell’intero Comic-Con.

Quattro inquietanti Nazgnagôl, i Servitori dell’Anello di Sauron introdotti proprio nella terza stagione, hanno fatto irruzione nella Hall H in armatura completa, rendendo omaggio al Signore Oscuro davanti al pubblico presente.

Queste nuove figure rappresentano la prima manifestazione, durante la Seconda Era, dei futuri Nazgûl che i fan conoscono dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Quando esce la terza stagione de Gli Anelli del Potere

Prime Video distribuirà la stagione con un calendario diviso in tre appuntamenti:

11 novembre 2026: episodi 1-4;

episodi 1-4; 18 novembre 2026: episodi 5-6;

episodi 5-6; 25 novembre 2026: gli ultimi due episodi e il finale di stagione.

Prodotta dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, la terza stagione vede il ritorno di Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers e Daniel Weyman, insieme ai nuovi ingressi Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Adam Young e Zubin Varla.

Dopo aver conquistato oltre 185 milioni di spettatori in tutto il mondo con le prime due stagioni, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si prepara così a entrare nella fase più decisiva della sua storia, quella che porterà finalmente alla creazione dell’Unico Anello e allo scontro destinato a cambiare per sempre il destino della Terra di Mezzo.

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