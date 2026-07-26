Carrie, il teaser della serie di Mike Flanagan anticipa il finale originale del romanzo di Stephen King

Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer di Carrie, la nuova serie firmata da Mike Flanagan, che promette di riportare sullo schermo il romanzo d’esordio di Stephen King con un approccio più fedele e, allo stesso tempo, profondamente contemporaneo.

Le prime immagini mostrano momenti immediatamente riconoscibili per chi conosce la storia: Carrie White (Summer H. Howell) incoronata reginetta del ballo, il celebre vestito ormai ricoperto di sangue, il liceo avvolto dalle fiamme e il caos che segue la vendetta della protagonista.

Mike Flanagan sembra recuperare il vero finale del romanzo

Il dettaglio più interessante del teaser riguarda però ciò che accade dopo il massacro al ballo.

Per la prima volta, infatti, la nuova trasposizione sembra voler recuperare uno degli elementi più importanti del romanzo originale di Stephen King, assente nella celebre versione cinematografica del 1976 diretta da Brian De Palma.

Nel libro Carrie non si limita infatti a vendicarsi dei compagni presenti nell’auditorium. Dopo essere fuggita dal liceo, scatena la propria telecinesi sull’intera cittadina di Chamberlain, provocando esplosioni, incendi e una devastazione destinata a cancellare praticamente la comunità dalla mappa.

Il teaser mostra chiaramente strade in fiamme e ampie porzioni della città distrutte, suggerendo che Flanagan abbia deciso di riportare sullo schermo la reale portata della tragedia immaginata da King.

Un Carrie aggiornato all’era dei social media

Pur mantenendo intatto il cuore della storia, la serie introduce anche alcuni aggiornamenti contemporanei.

Tra le immagini compare infatti un account Instagram chiamato “Carrie Red”, creato dai compagni per deridere la protagonista dopo l’umiliazione subita negli spogliatoi, segnale evidente che il bullismo della storia verrà raccontato attraverso le dinamiche dell’era digitale.

Secondo la sinossi ufficiale, Carrie sarà costretta ad affrontare non solo la crudeltà dei compagni di scuola, ma anche lo scalpore mediatico provocato da un episodio di bullismo, mentre scoprirà progressivamente i propri poteri telecinetici.

Otto episodi per approfondire il romanzo di Stephen King

Flanagan ha scelto il formato della miniserie per ampliare il materiale originale.

La serie seguirà Carrie White, interpretata da Summer H. Howell, adolescente emarginata cresciuta sotto il controllo della madre Margaret, interpretata da Samantha Sloyan. Dopo la morte improvvisa del padre, la ragazza dovrà confrontarsi con il mondo del liceo pubblico, la violenza dei social media e il progressivo risveglio delle sue capacità telecinetiche.

Prime Video descrive Carrie come una rivisitazione “audace, attuale e sorprendente” del romanzo, capace di approfondire personaggi e relazioni fino a condurre tutti verso l’inevitabile notte del ballo scolastico. L’obiettivo dichiarato è trasformare la vicenda in una riflessione sul confine tra gentilezza e crudeltà, lasciando allo spettatore una domanda precisa: sta assistendo alla nascita di un’eroina, di un mostro o di qualcosa di molto più complesso?

Tutti gli otto episodi di Carrie debutteranno su Prime Video il 7 ottobre.

© Riproduzione riservata