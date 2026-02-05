Eragon, la serie: Disney+ affida la guida a Todd Harthan e Todd Helbing

La serie live-action di Eragon per Disney+ compie un passo decisivo in avanti. Secondo quanto riportato da Variety, Todd Harthan e Todd Helbing sono stati scelti come co-showrunner del progetto, con Harthan che ricoprirà anche il ruolo di co-creatore insieme all’autore dei romanzi Christopher Paolini. Tutti e tre figureranno come produttori esecutivi.

Al team creativo si unisce inoltre Marc Webb in qualità di produttore esecutivo, insieme a Rachel Moore. Come già annunciato in precedenza, anche Bert Salke parteciperà al progetto tramite Co-Lab 21. Lo studio è 20th Television, che ha acquisito i diritti per l’intera saga letteraria The Inheritance Cycle. La serie resta attualmente in fase di sviluppo per Disney+.

La serie Eragon era stata rivelata in sviluppo già nel 2022.

La sinossi ufficiale recita:

Quando il destino sceglie un adolescente qualunque per diventare il primo Cavaliere dei Draghi dopo oltre cento anni, dovrà stringere un legame indissolubile con il suo drago, padroneggiare un’antica magia e sfidare il re folle che ha distrutto l’ordine dei Cavalieri.

Todd Harthan è attualmente showrunner della serie ABC High Potential e in passato ha creato Rosewood, oltre ad aver lavorato a titoli come Psych, Dominion e The Resident. Todd Helbing è stato co-creatore di Superman & Lois e showrunner di The Flash, oltre ad aver collaborato a serie come Black Sails, Spartacus e Smallville.

Marc Webb è noto soprattutto per aver diretto (500) giorni insieme e i blockbuster The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2, oltre a episodi di serie come Crazy Ex-Girlfriend e Limitless.

Eragon è il primo dei quattro romanzi del Ciclo dell’Eredità, seguito da Eldest, Brisingr e Inheritance. La saga ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo. Nel 2006 il libro era già stato adattato in un film con Ed Speleers, Rachel Weisz, Jeremy Irons e John Malkovich, ma l’adattamento fu duramente criticato e accolto freddamente dai fan, dando origine negli anni successivi alla campagna #EragonRemake per una nuova versione televisiva.

