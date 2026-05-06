Il Pianeta delle Scimmie cambia tutto: reboot con Matt Shakman, cancellato il sequel de Il Regno

Cambio di rotta netto per Il Pianeta delle Scimmie, che ancora una volta sceglie di reinventarsi invece di proseguire sulla strada già tracciata. Dopo mesi in cui si parlava di un possibile seguito diretto di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, arriva una decisione che spiazza: il prossimo film sarà un reboot completo, affidato alla regia di Matt Shakman (I Fantastici Quattro – Gli inizi).

Non si tratta quindi di un capitolo successivo, ma di una nuova partenza. Il progetto, scritto da Josh Friedman, viene descritto da Variety come una storia originale ambientata nello stesso universo narrativo, quello in cui le scimmie dominano, ma senza legami diretti con quanto visto in Il Regno. Una scelta che cambia completamente le aspettative e ridefinisce la direzione della saga.

La decisione sorprende fino a un certo punto. Il Regno del Pianeta delle Scimmie aveva fatto bene, con circa 400 milioni di dollari incassati nel mondo e un’accoglienza positiva, tanto da far pensare a una nuova trilogia. E invece lo studio ha preferito interrompere quella linea narrativa e ripartire da zero.

Non è la prima volta che succede, anzi è quasi una costante nella storia del franchise.

Dalla saga originale iniziata con Il Pianeta delle Scimmie (1968), passando per il tentativo di rilancio firmato da Tim Burton nel 2001, fino al reboot moderno inaugurato con Il Regno del Pianeta delle Scimmie e portato al suo punto più alto con The War – Il Pianeta delle Scimmie diretto da Matt Reeves, la saga ha sempre trovato nuovi modi per ripresentarsi al pubblico.

Questo nuovo film si inserisce quindi come una quarta grande incarnazione cinematografica, un ulteriore tentativo di aggiornare il mito senza restare vincolati al passato. È una strategia che offre libertà creativa, ma che solleva anche qualche dubbio. Continuare a ricominciare permette davvero di rinnovare la saga, o rischia di indebolire il legame con ciò che è già stato costruito?

Per ora non ci sono dettagli concreti sulla trama, ma la direzione è chiara: meno continuità, più reinterpretazione. E in un’epoca in cui i franchise vivono spesso di sequel e universi condivisi, questa scelta appare quasi controcorrente.

Una cosa però è certa: Il Pianeta delle Scimmie resta una delle proprietà più solide e longeve del cinema, capace di reinventarsi senza mai sparire davvero. Cambiano i volti, cambiano le storie, ma il cuore del racconto – il rapporto tra umanità e potere – continua a tornare, ogni volta in una forma diversa.

© Riproduzione riservata