Man on Fire (Netflix): recensione della serie in 7 episodi tra vendetta e trauma

Trasformare Man on Fire – Il fuoco della vendetta in una serie è un’operazione rischiosa per definizione. Non tanto per il peso del film di Tony Scott, quanto per la natura stessa della storia: essenziale, diretta, costruita su un legame emotivo che vive di tensione continua e progressiva.

La versione Netflix, guidata da Yahya Abdul-Mateen II, sceglie invece di dilatare quel nucleo fino a trasformarlo in un racconto lungo, stratificato — e spesso dispersivo, più interessato ad accumulare elementi che a organizzarli in modo coerente.

La trama resta fedele alla struttura di base: John Creasy, ex mercenario segnato da un passato traumatico, sopravvive a una missione fallita e viene trascinato in una nuova spirale di violenza quando decide di proteggere la giovane Poe dopo la morte del padre. Da lì si sviluppa una caccia all’uomo che è anche una resa dei conti interiore, tra senso di colpa e bisogno di redenzione.

Due linee narrative che dovrebbero fondersi – vendetta e rinascita – ma che nella serie finiscono spesso per procedere in parallelo, senza mai convergere davvero.

Il problema non è il confronto con Man on Fire – Il fuoco della vendetta, ma il modo in cui la serie lo rende inevitabile. Il film del 2004 funzionava perché riduceva tutto all’essenziale: pochi personaggi, un legame centrale, una traiettoria emotiva limpida e inesorabile.

Qui accade l’opposto: la serie espande il mondo senza rafforzarne il cuore. Sottotrame politiche, complotti, dinamiche da thriller internazionale – elementi che sulla carta potrebbero arricchire il racconto – finiscono per frammentarlo, interrompendo il flusso emotivo invece di amplificarlo.

È una questione di struttura: il formato seriale impone pause, deviazioni, cliffhanger. Ma invece di usare questi strumenti per aumentare la tensione, la serie li utilizza come riempitivo, diluendo il senso di urgenza che dovrebbe guidare ogni scelta narrativa.

Abdul-Mateen II ha il fisico e la presenza per sostenere il ruolo. Il suo Creasy è credibile nella sofferenza, nel corpo segnato, nello sguardo chiuso. Ma la scrittura lo intrappola in una monotonia emotiva: rabbia, trauma, isolamento. Stati d’animo reiterati più che evoluti.

Nel film, ogni gesto di Denzel Washington era una variazione sul tema, un passo avanti verso qualcosa. Qui, la ripetizione diventa stasi.

Il rapporto tra Creasy e Poe (Billie Boullet) dovrebbe essere il vero motore della serie. È lì che la storia trova senso e necessità. E nei momenti in cui la serie si concede di rallentare – lasciando spazio a silenzi, sguardi, piccoli gesti – emerge qualcosa di autentico.

Ma sono frammenti. La costruzione del legame viene costantemente interrotta da deviazioni narrative, missioni parallele e personaggi secondari che sottraggono tempo senza restituire reale profondità.

Anche figure potenzialmente interessanti come Valeria Melo (Alice Braga) oscillano tra intuizioni promettenti e sviluppo superficiale, senza mai trovare una funzione davvero centrale nel racconto.

Il problema di fondo resta quello dell’espansione: aggiungere non significa approfondire. La serie amplia il contesto, ma non aumenta la posta emotiva. Anzi, la disperde.

Sul piano visivo, poi, manca una vera identità. Dove Tony Scott costruiva un linguaggio fatto di nervosismo, frammentazione e coinvolgimento sensoriale, qui troviamo un’estetica piatta, televisiva, priva di una visione riconoscibile.

Le sequenze d’azione sono corrette, ma raramente memorabili: inseguimenti, scontri, interrogatori si susseguono senza una reale escalation, senza quella progressione che trasforma la violenza in racconto. È tutto funzionale, ma niente resta.

A questo punto la domanda diventa inevitabile: questa storia aveva davvero bisogno di sette episodi?

La risposta, guardando il risultato, sembra negativa. Man on Fire è una storia che vive di concentrazione, di accumulo emotivo, di tensione compressa. Dilatarla significa inevitabilmente perdere densità. Il formato seriale, anziché aggiungere complessità, finisce per appiattire.

Eppure, nei suoi momenti migliori, la serie lascia intravedere ciò che avrebbe potuto essere: un racconto sul trauma condiviso, sulla possibilità di ricostruire un legame nel mezzo della distruzione, sulla difficoltà di tornare umani dopo aver smesso di esserlo. Ma sono intuizioni isolate, mai sviluppate fino in fondo.

Il risultato è una versione più lunga, ma meno incisiva di una storia che funzionava proprio perché compatta, diretta e inevitabile.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Man on Fire – Sete di vendetta, su Netflix dal 30 aprile:

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