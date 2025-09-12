Sezione:

Home » News » La Sera a Roma: Enrico Vanzina porta al cinema il suo romanzo giallo

La Sera a Roma: Enrico Vanzina porta al cinema il suo romanzo giallo

12/09/2025 news di Stella Delmattino

Annunciato il cast al completo col via delle riprese

la sera a roma vanzina

Sono iniziate ufficialmente a Roma le riprese di La Sera a Roma, il nuovo film giallo scritto e diretto da Enrico Vanzina, tratto dal suo omonimo romanzo del 2018.

Il film, prodotto da New International con Rai Cinema in coproduzione con Rosebud.

Nel cast troviamo Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella, Rocio Munoz, Ricky Memphis, Luca Ward e Nicoletta Romanoff, oltre a Vittorio Viviani, Florence Nicolas ed Elvira Zingone.

Le riprese si svolgeranno interamente a Roma per cinque settimane e in parte a Parigi.

Con La Sera a Roma, Vanzina intreccia thriller, nostalgia, eleganza e ironia, facendo della capitale – con la sua bellezza opulenta e decadente – il cuore pulsante della storia.

Questa la trama ufficiale:

Federico, protagonista di questa storia ambientata in una Roma insieme elegante e decadente, è un affermato giornalista e uno sceneggiatore “alternativo”, con un film di successo alle spalle. Si muove tra i salotti nobili della capitale, le redazioni dei giornali, le trattorie storiche del centro e l’entourage cinematografico.

Un giorno, uno dei più noti broker della finanza romana gli chiede di incontrare Domenico Greco, un giovane attore desideroso di entrare nel mondo del cinema. Per cortesia, Federico lo invita a casa, trovandosi davanti un belloccio che sembra privo di talento. Poche ore dopo, però, il ragazzo viene ucciso con un colpo di pistola e Federico, essendo stato tra gli ultimi a vederlo vivo, viene subito coinvolto nelle indagini.

La sua vita privata, già complessa, non gioca a suo favore: sposato con una intellettuale francese, ha una relazione con Claudia, un’insegnante di pilates sudamericana legata alla vittima, e una complicata amicizia con Giulia, una principessa romana.

A districare la fitta trama di segreti, relazioni clandestine, innamoramenti taciuti, tradimenti e vendette, sono chiamati Margiotta, un commissario sagace, Maselli, giornalista di cronaca nera assetato di scoop, e lo stesso Federico, che dovrà lottare per provare la propria innocenza davanti alla giustizia.

La Sera a Roma arriverà nelle sale italiane nel 2026, distribuito da Rai Cinema con New International.

© Riproduzione riservata

