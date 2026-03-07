Smile 3 in sviluppo, ma Parker Finn potrebbe non tornare alla regia

Il franchise horror Smile continuerà. Secondo nuove indiscrezioni, Smile 3 è attualmente in sviluppo, ma il creatore della saga Parker Finn potrebbe non tornare alla regia del prossimo capitolo.

La notizia arriva dal giornalista Jeff Sneider, che ha commentato un report sul progetto. In seguito anche il sito specializzato horror Dread Central ha confermato che il terzo film sarebbe effettivamente in lavorazione.

Il primo Smile, uscito nel 2022, è stato uno dei successi horror più sorprendenti degli ultimi anni. Con un budget di appena 17 milioni di dollari, il film ha incassato 217 milioni nel mondo, diventando un enorme successo per Paramount.

Il sequel, Smile 2, ha avuto un budget più alto e un approccio più ambizioso. Con Naomi Scott nel ruolo principale, il film ha ampliato la scala della storia e delle sequenze horror, ottenendo comunque un buon risultato al box office con 137 milioni di dollari globali, nonostante una campagna marketing considerata poco efficace.

Proprio questi costi relativamente contenuti e i risultati commerciali rendono quasi inevitabile la produzione di un terzo capitolo.

Il punto interrogativo riguarda però proprio Parker Finn, creatore della saga e regista dei primi due film.

Secondo le informazioni circolate, Finn potrebbe non tornare dietro la macchina da presa per Smile 3, anche se rimane coinvolto in altri progetti con Paramount.

Il regista è infatti attualmente impegnato nello sviluppo di un remake del cult horror Possession del 1981, con Margaret Qualley e Callum Turner in trattative per i ruoli principali. Paramount ha recentemente vinto una vera e propria asta tra studios per assicurarsi il progetto.

Finn ha inoltre firmato con lo studio un accordo pluriennale “first-look”, che prevede lo sviluppo di nuovi film horror in cui potrà lavorare come sceneggiatore, produttore o regista.

