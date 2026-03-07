Sezione:

Home » News » Smile 3 in sviluppo, ma Parker Finn potrebbe non tornare alla regia

Smile 3 in sviluppo, ma Parker Finn potrebbe non tornare alla regia

07/03/2026 news di Stella Delmattino

Franchise che vince, prosegue

smile 2 film

Il franchise horror Smile continuerà. Secondo nuove indiscrezioni, Smile 3 è attualmente in sviluppo, ma il creatore della saga Parker Finn potrebbe non tornare alla regia del prossimo capitolo.

La notizia arriva dal giornalista Jeff Sneider, che ha commentato un report sul progetto. In seguito anche il sito specializzato horror Dread Central ha confermato che il terzo film sarebbe effettivamente in lavorazione.

Il primo Smile, uscito nel 2022, è stato uno dei successi horror più sorprendenti degli ultimi anni. Con un budget di appena 17 milioni di dollari, il film ha incassato 217 milioni nel mondo, diventando un enorme successo per Paramount.

Il sequel, Smile 2, ha avuto un budget più alto e un approccio più ambizioso. Con Naomi Scott nel ruolo principale, il film ha ampliato la scala della storia e delle sequenze horror, ottenendo comunque un buon risultato al box office con 137 milioni di dollari globali, nonostante una campagna marketing considerata poco efficace.

Proprio questi costi relativamente contenuti e i risultati commerciali rendono quasi inevitabile la produzione di un terzo capitolo.

Il punto interrogativo riguarda però proprio Parker Finn, creatore della saga e regista dei primi due film.

Secondo le informazioni circolate, Finn potrebbe non tornare dietro la macchina da presa per Smile 3, anche se rimane coinvolto in altri progetti con Paramount.

Il regista è infatti attualmente impegnato nello sviluppo di un remake del cult horror Possession del 1981, con Margaret Qualley e Callum Turner in trattative per i ruoli principali. Paramount ha recentemente vinto una vera e propria asta tra studios per assicurarsi il progetto.

Finn ha inoltre firmato con lo studio un accordo pluriennale “first-look”, che prevede lo sviluppo di nuovi film horror in cui potrà lavorare come sceneggiatore, produttore o regista.

© Riproduzione riservata

Tags:
ben affleck interpositive ia
Azione & Avventura

Netflix acquisisce la start-up AI di Ben Affleck: la star sarà consulente

 di Stella Delmattino

La tecnologia aiuterà registi e creatori nella post-produzione di film e serie

Bruce Campbell in Ash vs. Evil Dead (2015)
Horror & Thriller

Bruce Campbell annuncia: “Ho un cancro curabile, ma non guaribile”

 di Stella Delmattino

L'attore ha confermato che la sua agenda subirà un ridimensionamento

The Mist (2007) film
Horror & Thriller

Mike Flanagan sul remake di The Mist: “Diverso fino da pagina uno”

 di Stella Delmattino

Un progetto rischioso ma potenzialmente stimolante, che punta a distinguersi dal cult del 2007 tornando alle radici di Stephen King

patrick bateman american psycho
Horror & Thriller

American Psycho di Luca Guadagnino: attori A-list rifiutano Patrick Bateman

 di Stella Delmattino

La sceneggiatura sarebbe stata riscritta

Nerdy

Alien: costruite in casa la mascherina Facehugger contro il coronavirus (ma occhio al Chestburster!)

C'è un'artista tedesca fan dei film della saga con gli Xenomorfi dietro alla curiosa creazione, di cui ha diffuso online le istruzioni per replicarla

 Leggi di più
Nerdy

Tornate all’epoca d’oro delle VHS con il gioco da tavolo di Blockbuster

Un salto indietro nel tempo per mettersi alla prova insieme agli amici sulla conoscenza dei film

 Leggi di più
Nerdy

TreeZilla è l’albero di Natale di Godzilla che sputa fumo e si illumina

Per delle festività all'insegna del Re dei mostri

 Leggi di più
Nerdy

Risolvete misteri fantasy col Cluedo di Dungeons & Dragons

Dite addio ai tradizionali candeliere, sala da ballo e Colonnello Mustard

 Leggi di più
Nerdy

In vendita il coniglio assassino di peluche di Monty Python ed il Sacro Graal

"Sembra mansueto, ma è carità pelosa. Se parte all'attacco, ti si mangia anche l'albero genealogico."

 Leggi di più