Sony acquisisce la maggioranza dei Peanuts in un accordo da 457 milioni di dollari

Sony sta investendo una cifra enorme per assicurarsi una fetta ancora più grande della storia della cultura pop. Il colosso giapponese ha infatti raggiunto un accordo per ottenere la maggioranza del controllo di Peanuts, il celebre franchise creato da Charles M. Schulz, che ha dato vita ai leggendari Charlie Brown, Snoopy e tutta la loro indimenticabile compagnia.

Sony Pictures Entertainment e Sony Music Entertainment (Japan) hanno annunciato di aver concluso un accordo definitivo con la società canadese WildBrain per acquisire il 41% delle sue quote in Peanuts Holdings LLC.

L’operazione prevede un pagamento di 630 milioni di dollari canadesi, pari a circa 457 milioni di dollari statunitensi. L’intesa rimane soggetta alle approvazioni regolamentari e alle condizioni standard di chiusura, ma una volta finalizzata ridefinirà il futuro di uno dei marchi più riconoscibili al mondo.

Con la conclusione dell’accordo, Sony Music Entertainment (Japan) e Sony Pictures Entertainment controlleranno complessivamente l’80% di Peanuts Holdings LLC, considerando anche l’attuale quota del 39% già detenuta da SMEJ. Il restante 20% rimarrà alla famiglia Schulz.

La gestione dei diritti e delle operazioni quotidiane continuerà a essere affidata a Peanuts Worldwide, che resterà interamente controllata da Peanuts Holdings LLC.

Grazie alla nuova quota di maggioranza, Peanuts Holdings LLC, inclusa Peanuts Worldwide, diventerà una controllata consolidata del gruppo Sony, con Sony Music Entertainment (Japan) incaricata della gestione operativa in collaborazione con Sony Pictures Entertainment.

Shunsuke Muramatsu, presidente e CEO di Sony Music Entertainment (Japan), ha sottolineato la lunga collaborazione già in atto:

“Dal 2018 siamo orgogliosi di far parte della partnership dietro Peanuts, un marchio globale iconico con 75 anni di storia. Con questa partecipazione aggiuntiva, potremo valorizzare ulteriormente il brand sfruttando la rete mondiale e le competenze del gruppo Sony.”

Ha aggiunto:

“Siamo profondamente impegnati a preservare l’eredità di Charles Schulz. Insieme a Sony Pictures Entertainment e con la continua collaborazione di WildBrain, porteremo Peanuts verso nuove opportunità per raggiungere le generazioni future.”

Anche Ravi Ahuja, presidente e CEO di Sony Pictures Entertainment, ha commentato:

“‘Peanuts’ è un marchio eterno e iconico. Con la nostra partnership e il supporto della famiglia Schulz, abbiamo l’opportunità unica di proteggere e plasmare il futuro di questi personaggi amati in tutto il mondo.”

WildBrain, che continuerà a collaborare con Sony per vari servizi, ha espresso la propria fiducia nella transizione. Josh Scherba, presidente e CEO dell’azienda canadese, ha dichiarato:

“Sony è stata un partner eccellente. Siamo certi che Charlie Brown, Snoopy e tutti gli altri personaggi siano in ottime mani.”

L’azienda ha inoltre sottolineato che l’accordo consentirà di eliminare l’intero debito e di reinvestire in altri marchi di punta come Strawberry Shortcake e Teletubbies, oltre a espandere le attività digitali su YouTube, FAST e AVOD.

WildBrain rimarrà comunque partner per:

– distribuzione dei contenuti Peanuts prodotti internamente

– gestione del canale YouTube di Snoopy

– attività di licensing per Europa, Medio Oriente, Cina e gran parte dell’Asia-Pacifico

Nato il 2 ottobre 1950, il fumetto dei Peanuts è diventato negli anni una potenza globale: special animati, serie TV (oggi anche su Apple TV+), merchandising, parchi a tema, eventi culturali, social media e un flusso continuo di pubblicazioni.

Con Sony al timone, Charlie Brown e Snoopy entrano in una nuova era, sostenuti da una delle aziende di intrattenimento più influenti al mondo.

