Sezione:

Filtra per:

Contattaci

Lavora con noi

Chi Siamo

Privacy

Note Legali

Web Agency

Home » News » The Conjuring: in arrivo il prequel del franchise horror

The Conjuring: in arrivo il prequel del franchise horror

30/10/2025 news di Stella Delmattino

In regia il talento emergente Rodrigue Huart

vara farmiga conjuring film

Dopo che The Conjuring: Il rito finale ha incassato quasi mezzo miliardo di dollari nel mondo, Warner Bros. e New Line Cinema non hanno perso tempo: un nuovo prequel della saga horror è ufficialmente in sviluppo.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, lo studio ha dato luce verde al progetto e punta sul regista emergente Rodrigue Huart, pronto a dirigere il suo primo film per una major.

Huart si è fatto notare con Transylvanie, il corto vincitore del Midnight Short Jury Award al SXSW 2024, e con i progetti Trigger e Real, presentati al Fantasia Festival. Il suo stile mescola found footage e sperimentazione digitale, elementi che promettono di rinnovare il linguaggio del franchise.

Inoltre, Paramount Pictures ha recentemente acquisito un suo script, Suffer Little Children, remake del cult spagnolo del 1976 Ma come si può uccidere un bambino?, prodotto da Walter Hamada, storico produttore del Conjuring Universe. Proprio Hamada, che ha accompagnato la saga sin dagli esordi, avrebbe favorito l’ingresso di Huart nel progetto.

The Conjuring: Il rito finale ha segnato il capitolo conclusivo per Ed e Lorraine Warren (interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga), esplorando il caso dello Smurl Haunting e chiudendo il loro arco narrativo con un finale tanto emozionale quanto inquietante.

Con la loro storia ormai archiviata, il nuovo film prequel aprirà una nuova fase del franchise, ampliando la mitologia demoniaca che ha reso The Conjuring una delle saghe horror più redditizie e amate degli ultimi anni.

Se Huart firmerà ufficialmente il contratto, sarà il primo film del Conjuring Universe dai tempi di Annabelle 3 (2019) a non essere diretto da Michael Chaves – un cambiamento creativo che i fan accoglieranno con curiosità.

Il post originale con l’annuncio:

© Riproduzione riservata

Tags:horror
warner bros e paramount
Azione & Avventura

Paramount offre 60 miliardi per acquistare Warner Bros. Discovery

 di Stella Delmattino

Si punta a creare un colosso dell’intrattenimento

energon universe kirkman
Azione & Avventura

Transformers, G.I. Joe e Void Rivals si uniscono per Energon Universe, serie animata di Robert Kirkman

 di Stella Delmattino

Dai fumetti al piccolo schermo

i coloni di catan gioco
Azione & Avventura

I coloni di Catan: il gioco da tavolo diventa universo cinematografico e televisivo per Netflix

 di Stella Delmattino

Nuovo franchise in arrivo

prison break serie
Azione & Avventura

Prison Break: Hulu conferma il reboot della serie; nuovo cast e storia inedita

 di Stella Delmattino

Dietro le quinte c'è Elgin James

Horror & Thriller

Trailer per Scream 7: Sidney Prescott ha un conto in sospeso con Ghostface

Nel nuovo capitolo rivedremo anche Courteney Cox

 Leggi di più
Horror & Thriller

The Toxic Avenger: la recensione del reboot firmato da Macon Blair

Il regista tira a lucido il cult della Troma e ne cancella l’anarchia: violenza pulita, satira prevedibile, anima assente

 Leggi di più
Horror & Thriller

Star di Terrifier fa causa ai produttori: “Riprese di nudo senza consenso e royalties mai pagate”

Coinvolto il regista Damien Leone

 Leggi di più
Horror & Thriller

Intervista esclusiva a Ben Wheatley: “Il cinema è sempre nel caos, e questo è il suo stato naturale”

Abbiamo incontrato il regista, indagando il filo invisibile che lega violenza, umorismo e disgregazione della realtà nelle sue opere

 Leggi di più
Horror & Thriller

Dracula – L’amore perduto: la recensione del film vampiresco di Luc Besson

Il regista francese reinventa il mito come tragedia romantica: immagini potenti, cast in forma e invenzioni audaci, ma anche lungaggini e scelte didascaliche

 Leggi di più