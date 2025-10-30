The Conjuring: in arrivo il prequel del franchise horror

Dopo che The Conjuring: Il rito finale ha incassato quasi mezzo miliardo di dollari nel mondo, Warner Bros. e New Line Cinema non hanno perso tempo: un nuovo prequel della saga horror è ufficialmente in sviluppo.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, lo studio ha dato luce verde al progetto e punta sul regista emergente Rodrigue Huart, pronto a dirigere il suo primo film per una major.

Huart si è fatto notare con Transylvanie, il corto vincitore del Midnight Short Jury Award al SXSW 2024, e con i progetti Trigger e Real, presentati al Fantasia Festival. Il suo stile mescola found footage e sperimentazione digitale, elementi che promettono di rinnovare il linguaggio del franchise.

Inoltre, Paramount Pictures ha recentemente acquisito un suo script, Suffer Little Children, remake del cult spagnolo del 1976 Ma come si può uccidere un bambino?, prodotto da Walter Hamada, storico produttore del Conjuring Universe. Proprio Hamada, che ha accompagnato la saga sin dagli esordi, avrebbe favorito l’ingresso di Huart nel progetto.

The Conjuring: Il rito finale ha segnato il capitolo conclusivo per Ed e Lorraine Warren (interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga), esplorando il caso dello Smurl Haunting e chiudendo il loro arco narrativo con un finale tanto emozionale quanto inquietante.

Con la loro storia ormai archiviata, il nuovo film prequel aprirà una nuova fase del franchise, ampliando la mitologia demoniaca che ha reso The Conjuring una delle saghe horror più redditizie e amate degli ultimi anni.

Se Huart firmerà ufficialmente il contratto, sarà il primo film del Conjuring Universe dai tempi di Annabelle 3 (2019) a non essere diretto da Michael Chaves – un cambiamento creativo che i fan accoglieranno con curiosità.

