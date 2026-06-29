From 4, il finale di stagione spiegato: cosa significa davvero e quali teorie hanno più senso

Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale della quarta stagione di From.

Il finale della quarta stagione di From non offre una risposta definitiva ai misteri della serie, ma cambia radicalmente le regole del gioco. Più che chiudere una storia, l’episodio prepara il terreno alla quinta e ultima stagione, ribaltando molte delle convinzioni che avevano guidato Jade, Tabitha e il resto degli abitanti del paese.

Nelle ore successive alla messa in onda sono emerse decine di teorie, ma solo alcune trovano un reale riscontro negli eventi mostrati sullo schermo. E sono proprio queste a permettere di leggere il finale sotto una luce diversa.

Le ossa erano davvero la soluzione?

Per tutta la stagione Jade costruisce il proprio piano partendo da una convinzione: recuperare le ossa dei bambini è il passaggio necessario per interrompere il ciclo.

Il finale, però, introduce un dubbio enorme.

Le ossa vengono effettivamente recuperate, ma nessuno afferma mai che basti questo a spezzare la maledizione. Al contrario, proprio mentre Tabitha e Jade riescono nell’impresa, il paese precipita nel caos assoluto.

È un dettaglio importante perché suggerisce che il recupero delle ossa rappresenti soltanto una parte di un rituale molto più complesso e non la soluzione definitiva.

La distruzione dell’Albero delle bottiglie era il vero obiettivo?

È probabilmente l’elemento più discusso dopo il finale.

Fino a quel momento tutti credono che abbattere l’Albero delle bottiglie sia soltanto il mezzo per raggiungere la camera sotterranea.

In realtà le conseguenze sono devastanti.

– La stanza delle ossa perde la protezione naturale.

– Le creature riescono a raggiungere Jade e Tabitha nei tunnel.

– Il cielo si oscura in pieno giorno.

– Il terremoto sconvolge l’intero paese.

– Compare la tempesta con i fulmini rossi.

Il dettaglio decisivo arriva però negli ultimi minuti.

Quando il Ragazzo in Bianco dice all’Uomo in Giallo: “Questa volta perderai”, la risposta è sorprendentemente serena: “L’Albero delle bottiglie non c’è più.”

È una battuta brevissima ma probabilmente la più importante dell’intero episodio.

Per questo il vero obiettivo dell’Uomo in Giallo potrebbe non essere stato impedire il recupero delle ossa, ma provocare la distruzione dell’albero, eliminando uno degli elementi che tenevano in equilibrio il paese. È una lettura coerente con quanto mostrato, anche se la serie non la conferma ancora esplicitamente.

“Siamo vicini alla fine”: la frase che cambia tutto

Un’altra battuta passata quasi inosservata arriva poco prima della morte di Elgin. Attraverso Sophia, l’Uomo in Giallo gli propone di collaborare promettendogli il ritorno a casa e aggiunge: “Siamo vicini alla fine.”

È la prima volta che l’entità antagonista parla apertamente della conclusione del ciclo.

Non sappiamo se si riferisca alla liberazione del paese, alla vittoria definitiva del male o all’ultimo scontro tra le due fazioni rappresentate dall’Uomo in Giallo e dal Ragazzo in Bianco. Ma il messaggio è chiaro: la partita è entrata nella sua fase finale.

Fatima è diventata davvero una creatura?

Il finale sembra rispondere di sì, almeno dal punto di vista fisico.

Dopo la nascita di Smiley, Fatima sviluppa un legame sempre più evidente con le creature: percepisce la loro presenza, vede attraverso gli occhi di Smiley, il suo corpo cambia progressivamente e il battito cardiaco scende a livelli incompatibili con la vita.

Nel finale la trasformazione raggiunge il culmine.

Il dettaglio più significativo, però, non è l’aspetto esteriore.

Quando decide di fermare le creature per permettere agli altri di fuggire, Fatima comunica con loro usando il loro stesso verso e la loro stessa lingua, tanto che Smiley la riconosce immediatamente come diversa dagli esseri umani.

Allo stesso tempo conserva memoria, emozioni e soprattutto sceglie volontariamente di sacrificarsi per salvare Ellis, Boyd, Jade e Tabitha.

È proprio questa doppia natura a renderla un personaggio unico: fisicamente sembra ormai appartenere ai mostri, ma psicologicamente continua a comportarsi da essere umano.

Che fine hanno fatto i talismani?

Un altro punto che ha generato molte discussioni riguarda i talismani.

Sophia li raccoglie praticamente tutti e li getta in un Albero Lontano.

La serie non mostra in alcun momento che abbiano perso il loro potere. Il problema, almeno per ora, non è il funzionamento dei talismani, ma il fatto che gli abitanti non li abbiano più a disposizione.

C’è poi una teoria molto discussa tra i fan.

Nella prima stagione Victor lancia un sasso in un Albero Lontano e questo ricompare altrove. Per questo molti ipotizzano che anche i talismani possano essere stati semplicemente trasportati in un’altra parte del paese, forse persino nella caverna dove Boyd li aveva trovati anni prima.

Al momento, però, questa rimane soltanto un’ipotesi.

Il Ragazzo in Bianco e l’Uomo in Giallo sono davvero avversari?

Il confronto finale sembra confermarlo.

Il Ragazzo in Bianco appare convinto che il recupero delle ossa abbia cambiato gli equilibri. L’Uomo in Giallo, invece, sembra soddisfatto per la distruzione dell’Albero delle bottiglie.

Il loro dialogo lascia intendere che esista uno scontro molto più antico tra due forze opposte, del quale gli abitanti del paese rappresentano soltanto le pedine.

È uno sviluppo che potrebbe ridefinire completamente la mitologia della serie nella quinta stagione.

Le teorie più solide dopo il finale

Tra le tante ipotesi circolate nelle ultime ore, quelle che trovano il maggior numero di riscontri sono quattro:

– Il recupero delle ossa è solo una parte del rituale e non la soluzione definitiva.

– La distruzione dell’Albero delle bottiglie era probabilmente il vero obiettivo dell’Uomo in Giallo.

– Fatima rappresenta una nuova forma di creatura, ancora capace di scegliere da che parte stare.

– I talismani potrebbero non essere perduti, ma semplicemente trasferiti altrove attraverso l’Albero Lontano.

Sono tutte interpretazioni coerenti con quanto mostrato nell’episodio, ma nessuna è stata ancora confermata ufficialmente.

Ed è proprio questo il punto di forza del finale di From: invece di risolvere i misteri, restringe finalmente il campo delle possibilità e prepara una quinta stagione in cui molte domande dovranno necessariamente trovare una risposta.

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