Full trailer per Dead Ringers (serie Prime): Rachel Weisz si sdoppia nell’aggiornamento di Inseparabili di Cronenberg

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, gli Amazon Studios hanno diffuso oggi il poster e il full trailer di Dead Ringers, adattamento televisivo del film Inseparabili, diretto da David Cronenberg nel 1988 (la recensione), che vede protagonista – e produttore esecutivo – Rachel Weisz (La mummia), nel doppio ruolo che fu di Jeremy Irons.

Presentata come “una rivisitazione moderna con uno scambio di genere“, lo show è co-prodotto da Alice Birch, Annapurna Television e Morgan Creek.

Questa la trama ufficiale:

Elliot e Beverly Mantle (Weisz) sono due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario – anche spingersi oltre i confini dell’etica medica – nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

A quanto sappiamo, Dead Ringers – che debutterà su Prime Video il 21 aprile – esplorerà temi come la salute delle donne e i problemi che devono affrontare, inclusa la mancanza di fondi, poiché si concentra su due donne professioniste, le gemelle Mantle, che raggiungono l’eccellenza nel loro lavoro mentre cercano di affrontare la vita di tutti i giorni fuori dall’ambito lavorativo.

Nel cast della serie ci sono anche Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) in quello di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) come Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) come Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers – Svaniti nel nulla) come Susan.

Alla regia degli episodi di Dead Ringers si sono alternati Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw), Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) e Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: L’ultimo uomo).

Albert Cheng, COO e Co-Head of Television, Amazon Studios, ha detto:

Questa rivisitazione di Dead Ringers esplora il lato oscuro della medicina, l’ossessione e la condizione umana, rendendola un avvincente nuovo arrivo nel panorama delle serie Amazon Original.

Sue Naegle, Chief Content Officer di Annapurna, ha aggiunto:

Questa serie è un racconto emozionante sull’ambizione, l’interesse personale e la manipolazione del potere.

In attesa di vederla, di seguito – sulle note di Tainted love dei Soft Cell – trovate il full trailer internazionale di Dead Ringers:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube