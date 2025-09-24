Sezione:

Filtra per:

Contattaci

Lavora con noi

Chi Siamo

Privacy

Note Legali

Web Agency

Home » TV » Horror & Thriller » Marvel Zombies: recensione dei 4 episodi della miniserie animata su Disney+

Voto: 5/10 Titolo originale: Marvel Zombies , uscita: 24-09-2025. Stagioni: 1.

Marvel Zombies: recensione dei 4 episodi della miniserie animata su Disney+

24/09/2025 recensione serie tv di William Maga

Un prodotto che delude le aspettative: toni confusi, eroi sprecati e nessuna fedeltà ai fumetti

marvel zombies spider-man serie 2025

La serie animata Marvel Zombies si presenta come un esperimento ambizioso che tenta di fondere l’universo supereroistico con il linguaggio dell’horror più crudo. Il risultato, però, è complesso da valutare: se da un lato i 4 episodi offrono momenti di spettacolo visivo e alcune interpretazioni convincenti, dall’altro soffrono di scelte narrative discutibili, di una struttura troppo derivativa e di un distacco sostanziale dal fumetto originale che gli han dato origine.

Il cuore del racconto è affidato a Kamala Khan/Ms. Marvel, che diventa il punto di vista emotivo della storia. Una scelta funzionale, perché lo sguardo ingenuo e idealista di Kamala amplifica l’impatto delle morti e della devastazione, regalando alle scene più dure un contrappunto di umanità. L’interpretazione vocale di Iman Vellani è la colonna portante della serie: senza la sua passione, il progetto rischierebbe di sgretolarsi.

Tuttavia, questo non basta a compensare le fragilità strutturali. La serie sceglie di trasformare la Scarlet Witch in “Regina dei Morti”, un antagonista potente e visivamente d’impatto, ma narrativamente sterile: non viene spiegata l’origine della piaga zombie né il reale scopo del suo dominio. In questo modo, il conflitto centrale perde forza e diventa un semplice pretesto per orchestrare battaglie spettacolari.

Marvel Animation’s Marvel Zombies 2025Il confronto con il fumetto mette in luce la distanza tra le due opere. Nei comics, i Marvel Zombies conservavano coscienza, intelligenza e personalità, condannati da una fame inarrestabile che li spingeva a divorare perfino i propri cari. Era proprio questo paradosso – eroi potenti ridotti a mostri consapevoli delle proprie azioni – a rendere la serie originale disturbante e affascinante. Nel prodotto animato, invece, i non morti sono solo gusci vuoti guidati dalla volontà di Wanda Maximoff, privati di ogni tormento interiore. Viene così annullata la riflessione sul peso morale della fame e sulla corruzione dell’eroismo.

Anche i nuovi ingressi, come Blade Knight, restano sottoutilizzati. La sua presenza sembra più una promessa mancata che un valore aggiunto: il personaggio appare relegato a comprimario di lusso, senza spessore né reale impatto nella trama. Lo stesso vale per altri eroi della Fase 4, che vengono introdotti per poi essere sacrificati rapidamente, rendendo la violenza più gratuita che significativa.

Dal punto di vista stilistico, la serie si distingue per un’animazione fluida e per alcune sequenze d’azione ben coreografate, dove la spettacolarità macabra del genere zombie incontra la potenza visiva del mondo Marvel. Tuttavia, questo impianto visivo non è sorretto da una scrittura altrettanto solida. Il tono oscilla continuamente tra ironia forzata e violenza esplicita, impedendo di costruire una vera atmosfera horror. La commistione tra battute leggere e sangue a fiotti finisce per disorientare lo spettatore, incapace di capire se stia guardando un dramma post-apocalittico o una parodia splatter.

In definitiva, Marvel Zombies sembra soffrire di un’ambizione mal gestita: vorrebbe essere un prodotto adulto, capace di stupire e turbare, ma resta intrappolato nei limiti stilistici e narrativi che caratterizzano gran parte della produzione Marvel recente. La mancanza di originalità, soprattutto rispetto al materiale cartaceo, e l’incapacità di osare davvero nel campo dell’horror, la rendono un’opera più curiosa che incisiva. Senza contare che si chiude su un clamoroso e incomprensibile cliffhanger.

È una serie che può intrattenere i fan meno esigenti, affascinati dall’idea di vedere i propri eroi trasformati in mostri, ma che lascia l’amaro in bocca a chi sperava in un adattamento fedele o in un contributo autentico al genere. Più che un’opera dirompente, si rivela un esercizio di stile, brillante a tratti ma sostanzialmente privo di “fame”.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Marvel Zombies, accompagnato dal brano “from me to u”, frutto della collaborazione tra BabyMetal e Poppy:

© Riproduzione riservata

Tags:Disneyrecensionerecensione serie
serie it welcome to derry pennywise
Horror & Thriller

Col full trailer di IT: Welcome to Derry arriva la data di debutto della serie prequel

 di Stella Delmattino

Stavolta troveremo Bill Skarsgård nel 1962

il rifugio atomico serie netflix
Horror & Thriller

Il Rifugio Atomico: la recensione degli 8 episodi della serie spagnola di Netflix

 di Gioia Majuna

Un prodotto teso e spettacolare, che affascina con ambientazioni claustrofobiche e colpi di scena, ma resta prigioniero di cliché e melodramma

the last frontier jason clarke 2025
Horror & Thriller

Full trailer per The Last Frontier (serie Apple TV+): Jason Clarke a caccia di detenuti evasi in Alaska

 di Stella Delmattino

Dal creatore di The Blacklist

the beast in me serie 2025 netflix
Horror & Thriller

Teaser per The Beast In Me (serie Netflix): Claire Danes e Matthew Rhys tra lutto, verità scomode e mostri interiori

 di Stella Delmattino

Lo showrunner è Howard Gordon

Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 2)

Si conclude il nostro viaggio in quello che è probabilmente l'anno tra i più significativi e sottovalutati della storia recente del cinema sci-fi, quello in cui arrivarono nelle sale Blade Runner e La Cosa, innescando una reazione a catena la cui eredità è ancora oggi pesantissima

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 2)

Prosegue e si conclude l'analisi sul sottogenere, che può contare su esponenti di spicco del calibro di Taxi Driver e che ha trovato in qualche modo un omologo nel poliziottesco dei commissari 'di ferro' nostrano

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 1)

Da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! a Il giustiziere della notte, ripercorriamo la nascita, le caratteristiche e le motivazioni di uno dei sottogeneri più controversi e chiacchierati

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 1)

Ripercorriamo un anno fondamentale nella storia della sci-fi su celluloide, con l'uscita di La Cosa di John Carpenter e Blade Runner di Ridley Scott (e non solo), cercando di capire i motivi del loro flop all'epoca e il fondamentale lascito per il cinema a venire

 Leggi di più
Speciale

60 cose da sapere su Black Panther di Ryan Coogler

Tutto ciò che dovete conoscere sul nuovo film della Marvel che ci porta nel misterioso regno di Wakanda insieme al protagonista Chadwick Boseman

 Leggi di più