Teaser annuncio per Castlevania: Nocturne, nuova serie spin-off (su Netflix)

Come prevedibile, Castlevania tornerà ufficialmente su Netflix con una nuova serie spin-off. Annunciata durante la Netflix Geeked Week, Castlevania: Nocturne è entrata infatti attualmente in produzione e, come alcuni fan si aspettavano, Richter Belmont prenderà il posto di Trevor come l’ultimo del clan Belmont predisposto alla caccia ai vampiri.

Guidata dallo showrunner Kevin Kolde e dal creatore/sceneggiatore Clive Bradley, Castlevania: Nocturne è prodotta dalla Project 51 Productions, coi servizi di produzione garantiti dalla Powerhouse Animation.

Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata per la serie, e non è assolutamente fuori questione che Alucard, Maria Renard e Dracula figurino tra i protagonisti …

In attesa di maggiori informazioni, di seguito trovate il video annuncio di Castlevania: Nocturne, che ci dà un assaggio del character design:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube