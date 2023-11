1 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 1 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Durante l’estate era stato annunciato che Hocus Pocus 3 sarebbe in fase di sviluppo presso Disney+. Il terzo film del franchise è una scelta obbligata, visto che l’atteso Hocus Pocus 2 è stato un successo di pubblico. La sceneggiatrice del film Jen D’Angelo ha confermato a Entertainment Weekly che la prossima storia delle sorelle Sanderson è ancora in fase di sviluppo, in attesa della fine dello sciopero della WGA: “Ci stiamo ancora lavorando. Abbiamo lavorato su alcune idee. È stato divertente immergersi di nuovo in quel mondo e abbiamo così tante direzioni in cui andare e così tanti nuovi personaggi da esplorare. Abbiamo solo scalfito la superficie della strega madre interpretata di Hannah Waddingham!“. Jen D’Angelo ha poi aggiunto “Vogliamo sicuramente rivederle …”, con evidente riferimento a Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Hocus Pocus 2 è stato diretto da Anne Fletcher, che tornerà a dirigere il terzo film del franchise.

– Poltergeist – Demoniache presenze, classico del 1982 firmato da Steven Spielberg e Tobe Hooper, è spesso ricordato per la diatriba circa l’effettiva paternità della sua regia. Per provare a sciogliere i dubbi, su YouTube trovate un breve ‘making of’ che ci porta dietro le quinte del film, uno spaccato del set. Il video è stato diretto dal produttore, Frank Marshall.

Di seguito trovate il video d’epoca:

– Lionsgate ha diffuso il trailer di Manodrome, thriller Rated R per ‘for violence, sexual content, language, graphic nudity and some drug use’ che vede protagonisti Jesse Eisenberg e Adrien Brody.

La trama ufficiale:

Ralphie (Eisenberg) è un autista di Uber e aspirante bodybuilder che viene introdotto a una setta libertaria della mascolinità e che inizia a perdere la presa sulla realtà quando i suoi desideri repressi vengono risvegliati.

Il film è stato scritto e diretto da John Trengove. Lionsgate lo distribuirà in sale selezionate americane e in VOD a partire dal 17 novembre.

Il trailer internazionale di Manodrome:

– Il creatore della bambola assassina Chucky, Don Mancini, ha ventilato la possibilità che il killer dai capelli rossi possa prima o poi scontrarsi con la la ‘collega’ M3GAN. Nel corso di un’intervista con Variety, ha infatti parlato della terza stagione di Chuky attualmente in corso, offrendo una panoramica su come il boogeyman veda il suo posto nel mondo e su come la sua importanza sia minacciata da altre bambole malvagie presenti nell’universo cinematografico horror: “Lui deve fare i conti con il posto che occupa nel mondo della cultura pop ed è così che parliamo di cose concrete con Chucky. Diamo a questo personaggio fuori dagli schemi una crisi che ha il sapore del dolore e della vita reale. Ma questo lo fa arrabbiare ancora di più, e sapete cosa succede quando Chucky si arrabbia …”.

Per quanto riguarda Chucky e M3GAN, i due si sono già confrontati sui social media durante la promozione di M3GAN. Questo è avvenuto per assicurarsi che i fan capissero bene che entrambi i due personaggi sono di proprietà della NBC Universal. Per questo motivo, a Don Mancini è stato chiesto se i due potrebbero affrontarsi in futuro e la sua risposta è stata: “Direi di rimanere sintonizzati …“.

– Saban Films ha diffuso il primo trailer del revenge thriller Due Justice. Il protagonista è Kellan Lutz (Twilight, Hercules).

La trama ufficiale:

L’ex marine Max subisce una perdita devastante quando l’amata moglie e la figlia vengono brutalmente assassinate in un atto di violenza a sangue freddo. Consumato dal dolore e spinto dalla vendetta, Max si imbarca così in una missione implacabile per dare la caccia ai responsabili.

Due Justice è stato scritto e diretto da Javier Reyna e vede nel cast anche Jeff Fahey, Efren Ramirez, Cynthia Geary e Manu Intiraymi. Debutterà in sale selezionate degli USA, in VOD e in Digital HD a partire dal 24 novembre.

Il trailer internazionale:

© Riproduzione riservata