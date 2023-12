10 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 10 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Netflix ha lanciato ora il full trailer e il poster di Yu Yu Hakusho, serie live-action giapponese che porta in TV il leggendario manga Yu degli spettri di Yoshihiro Togashi originariamente serializzato su Weekly Shonen Jump per quattro anni a partire dal 1990 e pubblicato da Shueisha —> i dettagli

– IFC Films ha diffuso il poster e il trailer di Mayhem! (Farang), film action violentissimo che è stato diretto dal regista francese Xavier Gens (Frontiers, Cold Skin) —> i dettagli

– Netflix ha diffuso il poster e il full trailer di The Brothers Sun, serie action-crime in 8 episodi che vede protagonista la premio Oscar Michelle Yeoh —> i dettagli

– Durante una recente intervista con Total Film, lo sceneggiatore David Ayer (Suicide Squad) ha parlato dei motivi che spinsero la Universal ad accantonare la sua bozza per il reboot di Scarface —> le dichiarazioni

– I creatore di Deadpool, Rob Liefeld, ha confermato che Brad Pitt era stato preso in considerazione per il ruolo di Cable in Deadpool 2 —> le dichiarazioni

– Peacock ha rinnovato la serie Twisted Metal per la seconda stagione

– Netflix ha ufficialmente ordinato la stagione 2 della serie Squid Game: La sfida

– Apple TV+ ha rinnovato la serie TV sci-fi Foundation per una terza stagione

– STUDIOCANAL International ha diffuso il poster e il trailer di Baghead, horror con Freya Allan (The Witcher) diretto dall’esordiente Alberto Corredor —> i dettagli

© Riproduzione riservata